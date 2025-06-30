Yeni Rekor! Türkiye'de Kaç Adet BYD Seal U Satıldığı Açıklandı!

Yılın otomobili seçilen BYD Seal U yeni bir rekor kırdı. Marka Türkiye'de kaç adet Seal U modeli sattığını Twitter hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda satılan araç sayısı belirtilirken modelin Türkiye'deki başarısına da atıfta bulunuldu. İşte BYD Seal U Türkiye'de kaç tane satıldı sorusunun cevabı ve konuyla ilgili detaylar...

BYD SEAL U Türkiye’de 20 Bin Kullanıcıya Ulaştı!

BYD Seal U, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle birlikte fiyat performans dalında iyi bir başarı gösteren otomobil Türk tüketicileri tarafından da sevildi. Bu noktada marka 20 bin adet otomobili kullanıcılarıyla buluşturmayı başardı.

Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen BYD SEAL U, 20.000’inci müşterisi Zeynep Hanım ile buluştu! Markamızı tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyor, birlikte daha nice başarıları paylaşmayı diliyoruz.⚡️#BYDTÜRKİYE #BYDSEALU pic.twitter.com/3gnotrtyTv — BYD Türkiye (@BYD_Turkiye) June 28, 2025

Türkiye'de BYD Seal U’nun 20 bininci sahibi olan Zeynep Hanım’a aracını markanın üst düzey yöneticileri bizzat teslim etti. Bu özel an hem BYD markasının Türkiye pazarına olan bağlılığını hem de müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Elektrikli SUV segmentinde iddialı bir konumda bulunan Seal U yüksek menzil, hızlı şarj teknolojisi, gelişmiş güvenlik sistemleri ve akıllı sürüş destek özellikleriyle öne çıkıyor.

Sürdürülebilirlik vizyonunu benimseyen tüketicilerin ilk tercihlerinden biri hâline gelen model, kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. BYD Türkiye ekibi, bu dönüm noktası vesilesiyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “20 bininci müşterimize ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri tercih eden tüm kullanıcılarımıza teşekkür ediyor, bu yolculukta birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyoruz.”

Elektrikli mobilitenin öncülerinden biri olma hedefiyle yoluna devam eden BYD, Türkiye pazarındaki yatırımlarını artırmayı ve müşteri ağına yeni kilometre taşları eklemeyi sürdürecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...