Teslimat İçin Bayiye Gitmenize Gerek Yok! Yeni Tesla'nız Size Kendisi Gelecek!

Tesla ile birlikte otomotiv endüstrisinde otonom sürüş tartışmaları başladı. Bu noktada markalar yeni teknolojiler geliştirmeye ve hukuk alanında trafik kanunlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmaya başlandı. Tesla ise işleri biraz daha ileri götürdü. Geçtiğimiz günlerde yeni alınmış bir Model Y fabrikadan sahibine tamamen otonom şekilde gitti ve teslimat yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla İlk Tam Otonom Araç Teslimatını Gerçekleştirdi!

Tesla otonom sürüş teknolojilerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Şirketin CEO’su Elon Musk ilk kez bir Tesla otomobilinin fabrikadan çıkarak tamamen kendi başına hiçbir insan müdahalesi olmadan müşterinin evine teslim edildiğini duyurdu.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq — Tesla (@Tesla) June 28, 2025

Bu tarihi an otomotiv dünyasında otonom sürüş alanında kaydedilen en somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Musk sahibi olduğu X platformunda yaptığı paylaşımda teslimatın fabrika ile müşterinin evi arasında otoyollar dahil olmak üzere kamuya açık yollarda gerçekleştiğini ve araçta hiçbir insanın bulunmadığını belirtti.

Ayrıca bu sürüş sırasında uzaktan hiçbir kontrolün de sağlanmadığını vurgulayan Musk bunun kamuya açık yollarda gerçekleştirilen ilk "tamamen otonom teslimat" olduğunu söyledi. Teslimat sürecinde kullanılan araç Tesla Model Y oldu. Şirketin açıklamasına göre araç Teksas’taki Gigafactory’den yaklaşık 30 dakikalık bir mesafede bulunan bir müşterinin adresine kendi başına ulaştı.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq — Tesla (@Tesla) June 28, 2025

Sürecin video kaydı Tesla tarafından kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu gelişme Tesla’nın otonom sürüş alanındaki yeni girişimi olan Robotaksi hizmetiyle aynı döneme denk geldi. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Austin şehrinde başlatılan bu hizmet şehrin belirli bölgelerinde ve sınırlı sayıda Model Y aracıyla test ediliyor.

Araçlar sürücü koltuğunda insan bulunmaksızın görev yapıyor ancak sistem güvenlik amacıyla araçlardaki kameralar aracılığıyla uzaktan operatörler tarafından anlık olarak takip ediliyor. İlk kullanıcı deneyimleri genellikle olumlu yönde olsa da bazı teknik aksaklıkların da yaşandığı aktarılıyor.

Yine de Tesla’nın bu alandaki hızlı ilerleyişi sürücüsüz teslimat ve şehir içi ulaşım çözümlerinin gelecekte daha yaygın hale geleceğine dair güçlü bir işaret olarak görülüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...