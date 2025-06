Teslimat İçin Bayiye Gitmenize Gerek Yok! Yeni Tesla'nız Size Kendisi Gelecek!

Tesla ile birlikte otomotiv endüstrisinde otonom sürüş tartışmaları başladı. Bu noktada markalar yeni teknolojiler geliştirmeye ve hukuk alanında trafik kanunlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmaya başlandı. Tesla ise işleri biraz daha ileri götürdü. Geçtiğimiz günlerde yeni alınmış bir Model Y fabrikadan sahibine tamamen otonom şekilde gitti ve teslimat yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla otonom sürüş teknolojilerinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Şirketin CEO’su Elon Musk ilk kez bir Tesla otomobilinin fabrikadan çıkarak tamamen kendi başına hiçbir insan müdahalesi olmadan müşterinin evine teslim edildiğini duyurdu.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq