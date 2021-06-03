Türkiye'de Salgın Ne Zaman Bitecek? Harvardlı Profesör Açıkladı!

Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu. Harvard Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı fakültelerinde genetik ve metabolizma alanında çalışma yapan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, merak edilen soruyu yanıtladı.

Türkiye'de Salgın Ne Zaman Bitecek Sorusuna Yanıt Geldi

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin elinde 100-120 milyon doz aşı varsa bu yaz ülkede salgın bitebilir. Bizim elimizde bu uygulama imkanı ve yetkinliği var. Günde 1,5 milyon aşı yapma kapasitesine sahibiz. Hesapladığınızda 30 günde tam kapasite aşılama ile gerekli eşik aşılacaktır. Bir ay daha geçerse ülkede aşılama sorunu çözülür ve salgın da biter" dedi.

Şu an kullanıma giren koronavirüs aşılarının aceleye geldiği iddiası hakkında konuşan Prof. Dr. Hotamışlıgil, bu iddianın hiçbir gerçelik payının olmadığını söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: "Hızlı geliştirilmiş olması aceleye geldi demek değil. Çünkü onun öncesinde bu hızlı geçişi mümkün kılan müthiş bir bilimsel süreç var."

Aşıların böylesine hızlı geliştirilmiş olmasının bilimin geldiği nokta ile direkt olarak ilintili olduğunu belirten Prof. Dr. Hotamışlıgil, aşıların ciddiyetle ve yoğun olarak faz çalışmalarında denendiğini ve en küçük şüphelerde bile durdurulup ayrıntılı olarak incelendiğini ifade etti.

"Aşılar kısırlık yapar mı?", "COVID-19 aşıları bunamaya yol açar mı?" ve "Aşılar beynin yapısını bozar mı?" gibi sorulara ilişkin önemli bir açıklama yapan Prof. Dr. Hotamışlıgil, bu soruların hiçbir verilere dayanmadığını ve bilimsel temelinin olmadığını açıkladı. İnsanların bilime güvenmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hotamışlıgil, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlara benim önerim, bilime güvenmeleri, güvendikleri bilim insanlarından anlayamadıkları bilimsel doğruları öğrenmeleridir. Yani bir insanın sadece bilim insanı veya akademik bir pozisyonu olması, popüler olması, her zaman güvenilir ve doğru şeyleri söylediğini göstermiyor, buradaki referanslara çok dikkat etmekte büyük yarar var."

Bugün dünyada aşı uygulanmış 2 milyara yakın insan olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hotamışlıgil, "Artık aşılarda 'güvenlik problemi' söylemlerinin ve etkinlik sorgulamalarının yeri yoktur. Aşıların güvenlik ve etkinlik profilleri son derece sağlam ve bu yaygın uygulamanın müspet sonuçları net" dedi.