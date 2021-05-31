TÜBİTAK'tan Yerli Aşı Tarihi: Ne Zaman Kullanılacak?

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli aşı tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, VLP tabanlı yerli COVID-19 aşısı ne zaman kullanıma sunulacak? Prof. Dr. Mandal tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yerli Aşı Tarihi Belli Oldu

Ülkemizde yeni tip koronavirüs aşı projeleri hız kesmeden devam ediyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, DHA'ya yaptığı açıklamada, her şey planlanmış şekilde ilerlerse ve acil kullanım izni verilirse VLP (virüs benzeri parçacıklar) tabanlı aşının kasım veya aralık ayına kadar kullanıma hazır olacağını söyledi.

Faz 2 çalışmalarında 480 gönüllünün yer alacağını belirten Prof. Dr. Mandal, "Faz- 2 çalışmasında hem orijinal Vuhan virüsü ile hem de İngiliz varyantı ile beraber çalışılacak. Dolayısıyla ülkemizde kullanılan aşılardan birinde, İngiliz varyantına da göre geliştirilmiş aşı da eş zamanlı olarak Faz- 2'de kullanılmış olacak" şeklinde konuştu.

İki aşı adayının daha olduğunu belirten Prof. Dr. Mandal, bunlardan birisinin yenilikçi inaktif aşı adayı, diğerinin ise vektör adenovirüs tabanlı aşı olduğunu ifade etti. Aktarılan bilgilere göre İnaktif aşı adayının faz 1 çalışmaları tamamlanmak üzere. Diğer aşı adayı ise faz 1 çalışmalarına başlama aşamasında.

VLP aşısı için gerçekleştirilen faz 1 çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Prof. Dr. Mandal, "Şu an elde edilen tüm sonuçların son tetkikleri yapılıyor ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşuna Faz- 2 için başvuru bu ayın hafta sonu itibarıyla gerçekleşmiş olacak. Planımız yine 10 Haziran tarihi itibari ile Faz- 2 çalışmasına başlamak" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"VLP aşısı dünyada oldukça yenilikçi bir aşı türü. Dünyada sadece 4 tane araştırma çalışması var. Daha hiçbiri kullanıma dönüşmedi. Bizim ilk yapıyor olmamızın çok kritik bir önemi var. Hedefimiz ağustos ayında Faz 3’e başlanılması."

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ile 2020 yılının nisan ayından beri iletişim halinde olduklarını belirten Prof. Dr. Mandal, "Uğur Hocamızın yetkinlik alanı kanser aşıları, o konuyla ilgili de görüşüyoruz. Çok kıymetli bilim insanlarımız var, kendilerine teşekkür ederiz. Türkiye aşı ithal edecek bir ülke değil, aşıyı geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir ülke haline gelecek" şeklinde konuştu.