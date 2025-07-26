En Uzun Güneş Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek! İşte Tarihi

Uzay meraklıları ve gökyüzü bilimcilerinin merakla beklediği ve 100 yılda bir yaşanan güneş tutulması için artık gün sayıyoruz. Türkiye'den de izlenebilecek olan güneş tutulması 2025'ten sonra en erken 2114 yılında gerçekleşecek. İşte önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan hüneş tutulmasının tarihi ve detayları...

Yüzyılın En Uzun Güneş Tutulması 2 Ağustos 2027'de Gerçekleşecek!

Gökbilim meraklılarını heyecanlandıran tarihi bir olay için geri sayım başladı. 2 Ağustos 2027 tarihinde,21. yüzyılın karada gözlemlenebilecek en uzun tam Güneş tutulması yaşanacak. Yaklaşık 6 dakika 22 saniye sürecek olan bu eşsiz doğa olayı Ay’ın Güneş’i tamamen kapatmasıyla gökyüzünü adeta geceye çevirecek.

Tutulmanın en dikkat çeken özelliği ise süresi olacak. 2024 yılında ABD, Kanada ve Meksika’dan izlenebilen tutulmadan daha uzun sürecek olan bu olay 1991’den bu yana gerçekleşen en uzun tam Güneş tutulması olarak kayıtlara geçecek. Bir benzerine ise ancak 2114 yılında rastlanması bekleniyor.

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda bulunduğu bir anda gerçekleşecek tutulma normalden daha geniş bir totalite hattı oluşturacak. Yaklaşık 258 kilometre genişliğinde ve 15 bin 227 kilometre uzunluğundaki bu karanlık kuşak toplamda 2,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayacak. Bu da milyonlarca kişinin tutulmayı doğrudan izleme fırsatı bulacağı anlamına geliyor.

Tam Güneş tutulması Türkiye’nin de dahil olduğu çok sayıda ülkeden net bir şekilde gözlemlenebilecek. İspanya, Cebelitarık, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali gibi ülkeler de totalite hattı içinde yer alacak. Avrupa, Afrika ve Güney Asya’nın büyük bir kısmında ise parçalı Güneş tutulması görülebilecek.

Kuzey Amerika gibi bazı bölgeler ise bu nadir olayı gözlemleyemeyecek. Uzmanlar tutulmayı izlemek isteyenlerin güvenli gözlükler ve uygun ekipmanlarla hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...