Dünyanın en popüler dijital platformlarından biri olan Disney+'ın Türkiye'de hizmete girmesi büyük yankı uyandırmıştı. Kısa sürede binlerce abone toplayan platformun tanınırlığı her geçen gün arttı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde ise Türkiye'deki Disney+ abone sayısı belli oldu.

Dünya pazarında ve Türkiye'de Netflix ve Amazon gibi platformlarla rekabet içinde olan Disney+'ın kısa sürede kazandığı üye sayısı herkesi şaşırttı.

Disney+ Dünya Genelinde Netflix'i Geride Bıraktı

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre haziran ayında Türkiye pazarına girmesine rağmen kısa sürede abone sayısını artıran Disney+, toplamda 2 milyon abone barajını aştı. Disney+, platformun yıl sonuna kadar 3 milyon aboneyi geçmesini planlıyor.

Geride bıraktığımız aylarda dünya genelinde büyük sükse yaratan platform, milyonlarca yeni abone kazandı. Son açıklanan verilere göre 2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde 14,4 milyon kişi Disney+'a abone oldu. Disney+, bu artış sonrasında şimdiye kadar zirvede yerini koruyan Netflix'i tahtından etti. Dünya çapında 221 milyon aboneye ulaşan Disney+, en çok aboneye sahip platform oldu.