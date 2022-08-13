Türkiye'deki Disney+ Abone Sayısı Belli Oldu

14 Haziran itibarıyla ülkemizde de hizmete giren dijital platform Disney+'ın Türkiye'de sahip olduğu abone sayısı açıklandı. İşte detaylar!

Türkiye'deki Disney+ Abone Sayısı Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Dünyanın en popüler dijital platformlarından biri olan Disney+'ın Türkiye'de hizmete girmesi büyük yankı uyandırmıştı. Kısa sürede binlerce abone toplayan platformun tanınırlığı her geçen gün arttı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde ise Türkiye'deki Disney+ abone sayısı belli oldu.

En İyi Disney Plus Dizileri - 2022
İNTERNET

En İyi Disney Plus Dizileri - 2022

Disney Plus, Türkiye’de resmi olarak faaliyet göstermesiyle birlikte popüler Disney Plus dizileri erişime sunuldu.

Dünya pazarında ve Türkiye'de Netflix ve Amazon gibi platformlarla rekabet içinde olan Disney+'ın kısa sürede kazandığı üye sayısı herkesi şaşırttı.

Türkiye'deki Disney+ Abone Sayısı Belli Oldu

Disney+ Dünya Genelinde Netflix'i Geride Bıraktı

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre haziran ayında Türkiye pazarına girmesine rağmen kısa sürede abone sayısını artıran Disney+, toplamda 2 milyon abone barajını aştı. Disney+, platformun yıl sonuna kadar 3 milyon aboneyi geçmesini planlıyor.

Geride bıraktığımız aylarda dünya genelinde büyük sükse yaratan platform, milyonlarca yeni abone kazandı. Son açıklanan verilere göre 2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde 14,4 milyon kişi Disney+'a abone oldu. Disney+, bu artış sonrasında şimdiye kadar zirvede yerini koruyan Netflix'i tahtından etti. Dünya çapında 221 milyon aboneye ulaşan Disney+, en çok aboneye sahip platform oldu.

Disney Plus Paket Fiyatları Zamlanıyor
İNTERNET

Disney Plus Paket Fiyatları Zamlanıyor

Disney, ABD'de 8 Aralık'tan itibaren Disney Plus'ın fiyatını şu anki 7,99$/ay fiyatından 10,99$/ay'a yükselttiğini açıkladı.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER