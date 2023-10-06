Bakan Açıkladı: Türkiye, Dünyanın En Büyük Uzay Etkinliğine Ev Sahipliği Yapacak!

Uzay araştırmaları konusunda AR-GE ve inovasyona ağırlık veren Türkiye, yeni bir adım daha atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress -IAC)'nin Türkiye'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi, Türkiye'de ilk defa düzenlenecek. Türkiye, kongreye ev sahipliği yapabilmek için uzun zamandır çalışıyordu. İşte haberimizin devamı...

Türkiye'nin En Büyük Bilimsel Etkinliği!

2026 yılında Antalya'da gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi, Türkiye'de bugüne kadar düzenlenmiş en büyük bilimsel etkinlik olacak. 70’den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyla gerçekleşecek olan kongrede, uzay alanında çalışan tüm önemli kurum ve şirketler bir araya gelecek.

Kazandık! 🇹🇷



Uzay teknolojilerine yönelik en büyük ticari etkinlik olan #IAC2026Antalya ülkemizde ilk kez düzenlenecek. 💫



Mutluyuz ve her daim gururluyuz! 🚀@TCSanayi @sahaistanbul pic.twitter.com/TojOSbBpz7 — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) October 6, 2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu güzel haberi Kocaeli'deki "Büyütech Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde duyurdu. Şu anda Azerbaycan'ın başkentinde gerçekleşen kongre için Türkiye, daha önce aday başvurusunda bulunmuştu.

Türkiye'nin adaylığı kazandığını açıklayan Bakan Kacır, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Uluslararası Uzay Konferansı dünyada gerçekleşen en büyük uzay etkinliği. Bu konferans bu yıl Azerbaycan’da Bakü’de gerçekleşiyor. Biz, 2026’da bu büyük etkinliğin Antalya’mızda gerçekleşmesi için aday olmuştuk ve bu adaylık süreci ile ilgili bir yarış içindeydik. Az önce arkadaşlarım arayarak bildirdiler ki Türkiye’miz bu yarışı kazandı ve 2026’da dünyanın en büyük uzay kongresine Antalya ev sahipliği yapacak. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bu bizim ortak başarımızdır, ortak iftihar kaynağımızdır. Bu başarılar, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiası ve ifadesiyle; “Türkiye Yüzyılı’na adım atarken hep birlikte inşa ettiğimiz bilim, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin, girişimcilik ekosisteminin başarısıdır. Bu başarılar bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarıların dünya tarafından dikkatle takip edilmesinin neticesinde elde ettiğimiz başarılardır. Ben inanıyorum ki hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nda çok daha büyük işlere imza atacağız.”

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