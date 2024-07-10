Türkiye'nin Elektrik Tüketiminde Rekor Kırıldı

Ülkemizdeki kavurucu sıcaklar nedeniyle klima kullanımının zirveye ulaşması kısa süreli kesintilere neden olurken, tarımsal sulama gibi alanlarda da yoğun bir kullanım söz konusu. Tabii bu durum Türkiye'nin elektrik tüketimi konusunda yeni rekorlara imza atmasını sağlıyor.

Türkiye Günlük Elektrik Tüketiminde Rekor Kırdı

AA tarafından paylaşılan habere göre, Türkiye'de dün 1 milyon 147 bin 848​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik tüketim seviyesine ulaşıldı. Önceki rekor 17 Ağustos 2023 tarihinde 1 milyon 132 bin 567 megavatsaatle kırılmıştı.

Tüketim verilerine saatlik bazda baktığımızda; en yüksek elektrik tüketiminin 55 bin 556 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketimin ise 36 bin 858 megavatsaatle 07.00'de gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye bu yoğun tüketim karşısında ne kadarlık bir üretim gerçekleştirdi?

Bu soruyu da hemen cevaplayalım; 1 milyon 144 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin yüzde 20,6'sı doğal gaz santralleri, yüzde 19,8'i ithal kömür santralleri ve yüzde 16'sı barajlı hidroelektrik santralleri ile gerçekleştirildi.

Dün yani 9 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye, 6 bin 779 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 162 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.