Türkiye'nin En Büyük 100 İnternet Şirketi Açıklandı: İlk Sıra Değişti!
Fast Company Türkiye, geride bıraktığımız yıl verilerine dayalı "Türkiye'nin En Büyük 100 İnternet Şirketi" listesini açıkladı. İşte detaylar!
Gelirlerinin tamamını internet aracılığı ile elde eden Türkiye'deki en büyük 100 şirket Fast Company Türkiye tarafından açıkladı. Listede bazı şaşıracağınız isimler yer alırken, internet gelirlerinin ne denli büyüdüğünü de gözler önüne seriyor.
Özellikle pandemi dönemi sonrası şirketlerin gelir modellerinin daha çok elektronik ortamlara yayılmasıyla bu alanı en iyi kullanan şirketler de merak konusuydu. Fast Company Türkiye'nin derlediği "Türkiye'nin En Büyük 100 İnternet Şirketi" listesi bu alandaki merakımıza ışık tutuyor.
Listenin ilk iki sırasını alan bahis platformu Nesine ve alışveriş platformu Trendyol'u Hepsiburada ve Getir takip ediyor. Peak Games ve Rollic Games gibi bazı oyun şirketleri de listede yerini almış durumda.
Bir önceki yılın listesinde ilk sırayı Trendyol üstlenirken Nesine onu hemen arkasından takip ediyordu. Bu yıl ise sıralama yer değiştirdi. Fazla uzatmadan listenin tamamı şu şekilde:
Türkiye'nin En Değerli 100 Şirketi
75 MİLYAR TL
- 1- Nesine
- 2- Trendyol
40-45 MİLYAR TL
- 3- Hepsiburada
- 4- Getir
15-25 MİLYAR TL
- 5- Yemeksepeti
- 6- Bilyoner
- 7- Google Türkiye
10-15 MİLYAR TL
- 8- Peak Games
- 9- VavaCars
- 10- Misli.com
- 11- Facebook Türkiye
- 12- N11
9-10 MİLYAR TL
- 13- Rollic Games
- 14- Enuygun
- 15- Obilet.com
6-7 MİLYAR TL
- 16- Amazon Türkiye
- 17- Çiçek Sepeti
- 18- Tuttur.com
4-4,5 MİLYAR TL
- 19- E-bebek
- 20- Tiko
- 21- Gram Games
- 22- Netflix Türkiye
3,5-4 MİLYAR TL
- 23- Modanisa
- 24- Vivense
2,5-3 MİLYAR TL
- 25- PTTAvm
- 26- Tatilbudur
- 27- Otonet
- 28- Sahibinden.com
1,8-2,4 MİLYAR TL
- 29- Papara
- 30- Armut.com
- 31- Tatilsepeti
1,6-1,8 MİLYAR TL
- 32- Justlife
- 33- Insider
1,4-1,6 MİLYAR TL
- 34- Carvak (Garajsepeti)
- 35- İncehesap
- 36- Iyzico
- 37- Tarfin
- 38- İsteGelsin
1-1,3 MİLYAR TL
- 39- Sefamerve
- 40- Sigortam.net
- 41- TurkNet
- 42- Dolap
- 43- Paymes
- 44- OtelZ.com
- 45- İkinciyeni
- 46- Oley.com
- 47- Merzigo
800 MİLYON-1 MİLYAR TL
- 48- Gardrops
- 49- Param
- 50- Kariyer.net
- 51- Mynet
700-750 MİLYON TL
- 52- Masomo Gaming
- 53- Dgpays
- 54- Birleşik Ödeme
- 55- Bizigo
550-650 MİLYON TL
- 56- Esfa Grup
- 57- Alictus
- 58- Lastik Borsası
- 59- Evidea
- 60- Martı
- 61- UPT
- 62- BiSu
450-550 MİLYON TL
- 63- Yolcu360
- 64- Tiktak
- 65- Zeplin
- 66- Tapu.com
- 67- Sigortaladım.com
300-350 MİLYON TL
- 68- Turna
- 69- Joy Game
- 70- Bilet.com
- 71- Emlakjet
- 72- Kitapyurdu
250-300 MİLYON TL
- 73- AppSamurai
- 74- Ofmark
- 75- Yolda
- 76- Sipay
- 77- Revival Rugs
- 78- Lastikçim
200-225 MİLYON TL
- 79- BluTV
- 80- Enocta
- 81- Volt Lines
- 82- Testinium
- 83- Visiontech
- 84- Missafir
- 85- Good Job Games
150-180 MİLYON TL
- 86- Hype
- 87- Medianova
- 88- Maçkolik
- 89- Matriks
- 90- Fuudy
- 91- Bulutistan
- 92- Hepsi Emlak
130-150 MİLYON TL
- 93- PulpoAR
- 94- Ofix
- 95- Tmob
- 96- Grimelange
100-125 MİLYON TL
- 97- Oplog
- 98- Ticimax
- 99- Yeses Tech
- 100- Massivebio
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