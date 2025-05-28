Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Belli Oldu! Togg Kaçıncı Sırada?

İstanbul Sanayi Odası 2025 yılı için "Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi" raporunu yayınladı. Raporda Türk sanayisi için önemi büyük olan firmalara yer verilirken en büyük 500 kuruluşta yer aldı. Bunun yanında Türk sanayisi hakkında genel durum değerlendirmesine de yer verildi. Bu noktada pek çok kişi en büyük sanayi kuruluşlarını merak ederken Togg gibi Türkiye'nin yeni ve yerli girişimlerinin de sıralamasını merak etti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesi!

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş . – 651,6 milyar TL

. – 651,6 milyar TL Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. – 356 milyar TL

– 356 milyar TL Star Rafineri A.Ş. – 201,6 milyar TL

– 201,6 milyar TL Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. – 169 milyar TL

– 169 milyar TL İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. – 166,6 milyar TL

– 166,6 milyar TL Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. – 159,4 milyar TL

– 159,4 milyar TL Arçelik A.Ş. – 133,3 milyar TL

– 133,3 milyar TL İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. – 110 milyar TL

– 110 milyar TL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) – 103,7 milyar TL

– 103,7 milyar TL Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 103 milyar TL

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde TÜPRAŞ elde ettiği 651,6 milyar TL gelir ile yine zirvede yer aldı. Onu Ford Otomotiv ve Star Rafineri izlerken ilk 10'da otomotiv, demir-çelik ve beyaz eşya sektörlerinden önemli oyuncular dikkat çekti. Toyota, Oyak Renault ve Hyundai gibi otomobil üreticileri Türkiye sanayisinin ihracat ve üretim gücünde taşıt sektörünün ağırlığını bir kez daha vurguladı.

Farklı sektörlerden firmaların ilk 10'da yer alması ve elde ettikleri gelirlerin oranlarına bakıldığında sürdürülebilir üretim ve dış ticaret kapasitesi açısından da önemli bir veri ortaya koyuldu. Bu yılki listede en çok dikkat çeken firmalardan biri ise Togg oldu. Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobil markası üretim gücünü kısa sürede artırarak listeye 27. sıradan girmeyi başardı.

Bu yükseliş markanın yalnızca otomobil üretmekle kalmayıp aynı zamanda sanayi içindeki konumunu sağlamlaştırdığını gösteriyor. Togg’un bu başarısı önümüzdeki yıllarda daha da üst sıralara tırmanabileceğinin habercisi niteliğinde. Listenin geneline bakıldığında Türkiye'nin sanayi yapısında dönüşümün sürdüğü görülüyor. Enerji, otomotiv ve metal sanayi gibi geleneksel alanların yanı sıra teknoloji odaklı üretim yapan firmaların da sıralamada yükseldiği dikkat çekiyor.

Bu durum üretimde kalite, teknoloji ve verimlilik gibi kriterlerin giderek daha belirleyici hale geldiğini gösteriyor. İSO 500 listesi, sadece firmaların ekonomik büyüklüğünü değil aynı zamanda Türkiye’nin üretim kapasitesinin ve endüstriyel alandaki konumunun da nerelere geldiğini bizlere gösteriyor. İSO 500 listesinin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayınız...