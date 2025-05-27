Türkiye'nin En Değerli Markaları Belli Oldu!
Türkiye'nin en değerli markaları listesi belli oldu. Peki birinci sırada hangi marka yer alıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...
Türkiye'nin en değerli markaları 2025 yılı için belli oldu. Birincilik yarışında kıyasıya mücadele eden markalar arasında Türk Hava Yolları, Arçelik, Vestel, Togg gibi markalar yer alırken enerji gibi farklı sektörlerden de büyük markalar listede yer aldı. Peki Türkiye'nin en değerli markası 2025 yılı için kim oldu? İşte konuyla ilgili detaylar ve Türkiye'nin en değerli markaları listesi...
Türkiye'nin En Değerli Markaları!
- Türk Hava Yolları (THY) – 2 milyar 266 milyon dolar
- Arçelik – 1 milyar 645 milyon dolar
- İş Bankası – 1 milyar 240 milyon dolar
- Vestel – 928 milyon dolar
- Ford Otosan – 905 milyon dolar
- Ziraat Bankası – 875 milyon dolar
- LC Waikiki – 828 milyon dolar
- Garanti BBVA – 721 milyon dolar
- Yeni Rakı – 590 milyon dolar
- Vakıfbank – 386 milyon dolar
- Yapı Kredi – 596 milyon dolar
- Akbank – 532 milyon dolar
- Turkcell – 314 milyon dolar
- Anadolu Efes – 277 milyon dolar
- Ülker – 242 milyon dolar
- Bim – 234 milyon dolar
- Petrol Ofisi – 221 milyon dolar
- Migros – 195 milyon dolar
- Şişe Cam – 186 milyon dolar
- Togg – 179 milyon dolar
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından 2025 yılı marka raporu yayınlandı. Raporda yer alan sıralamaya göre Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu. Listenin en başında Türk Hava Yolları yer alırken ikinci sırada Arçelik yer aldı. 3. sırada ise Türkiye İş Bankası yer alırken onu Vestel, Ford Otosan ve Ziraat Bankası takip etti. Listenin en merak edilen markası ise aslında Togg oldu.
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg listenin 20. sırasında yer aldı. Tahminler 15 ile 16. sıraları gösteriyordu ancak Togg bu tahminlerin biraz gerisinde kaldı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta Togg'un yeni bir marka oluşu ve henüz yurtdışına tam olarak açılmamış olması. Zira listede yer alan markaların neredeyse hemen hemen hepsi yurtdışında da bir müşteri potansiyeline sahip olup farklı pazarlarda faaliyet gösteriyor olması.
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Bu noktada Togg önümüzdeki yıllarda listenin daha da üst sıralarına yerleşebilir diyebiliriz. Teknoloji markalarına odaklanmaya devam ettiğimizde 17. sırada Turkcell'in ve 26. sırada Türk Telekom'un yer aldığını bildirebiliriz. Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca diğer içeriklerimizden haberdar olmak için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz...