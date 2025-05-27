Türkiye'nin en değerli markaları 2025 yılı için belli oldu. Birincilik yarışında kıyasıya mücadele eden markalar arasında Türk Hava Yolları, Arçelik, Vestel, Togg gibi markalar yer alırken enerji gibi farklı sektörlerden de büyük markalar listede yer aldı. Peki Türkiye'nin en değerli markası 2025 yılı için kim oldu? İşte konuyla ilgili detaylar ve Türkiye'nin en değerli markaları listesi...

Türkiye'nin En Değerli Markaları!

Türk Hava Yolları (THY) – 2 milyar 266 milyon dolar

Arçelik – 1 milyar 645 milyon dolar

İş Bankası – 1 milyar 240 milyon dolar

Vestel – 928 milyon dolar

Ford Otosan – 905 milyon dolar

Ziraat Bankası – 875 milyon dolar

LC Waikiki – 828 milyon dolar

Garanti BBVA – 721 milyon dolar

Yeni Rakı – 590 milyon dolar

Vakıfbank – 386 milyon dolar

Yapı Kredi – 596 milyon dolar

Akbank – 532 milyon dolar

Turkcell – 314 milyon dolar

Anadolu Efes – 277 milyon dolar

Ülker – 242 milyon dolar

Bim – 234 milyon dolar

Petrol Ofisi – 221 milyon dolar

Migros – 195 milyon dolar

Şişe Cam – 186 milyon dolar

Togg – 179 milyon dolar

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından 2025 yılı marka raporu yayınlandı. Raporda yer alan sıralamaya göre Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu. Listenin en başında Türk Hava Yolları yer alırken ikinci sırada Arçelik yer aldı. 3. sırada ise Türkiye İş Bankası yer alırken onu Vestel, Ford Otosan ve Ziraat Bankası takip etti. Listenin en merak edilen markası ise aslında Togg oldu.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg listenin 20. sırasında yer aldı. Tahminler 15 ile 16. sıraları gösteriyordu ancak Togg bu tahminlerin biraz gerisinde kaldı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta Togg'un yeni bir marka oluşu ve henüz yurtdışına tam olarak açılmamış olması. Zira listede yer alan markaların neredeyse hemen hemen hepsi yurtdışında da bir müşteri potansiyeline sahip olup farklı pazarlarda faaliyet gösteriyor olması.

Bu noktada Togg önümüzdeki yıllarda listenin daha da üst sıralarına yerleşebilir diyebiliriz. Teknoloji markalarına odaklanmaya devam ettiğimizde 17. sırada Turkcell'in ve 26. sırada Türk Telekom'un yer aldığını bildirebiliriz. Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca diğer içeriklerimizden haberdar olmak için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz...