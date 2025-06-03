En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg Rakiplerine Fark Attı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının mayıs ayında Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Togg geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti.

Togg tarafından satışa sunulan T10X modeli geçtiğimiz ay 3 bin 678 adet satıldı. Böylece elektrikli araç zirvede konumlandı. İkinci sırada ise Tesla Model Y yer aldı. Tesla'nın popüler otomobili mayıs ayında 1.545 adet satıldı.

Üçüncü sırada mayıs ayında 1.416 adet satılan Mini Countryman bulunuyor. Bu otomobili 845 adet ile BYD Seal U takip etti. Opel Frontera da belirtilen dönemde 835 adet satıldı. Listede 690 satış adedi ile BYD Atto 3 de altıncı sırada konumlandı.

Yedinci sırada 564 adet satış adediyle Kia EV3, sekizinci sırada ise 538 satış adediyle KG Mobility Torres yer aldı. Bu otomobilleri Volkswagen ID.4, Volvo EX40, Hyundai Ioniq 5, BMW X1, Skoda Elroq, BYD Dolphin ve Kia EV6 takip etti.

Mayıs Ayında En Çok Elektrikli Satılan Otomobiller