Hala Başvurmadıysanız Acele Edin: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS Devreye Girdi!

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için kritik tarihler geldi. Bu noktada tüketiciler dikkatli olmalı zira şirketler üzerine kayıtlı olan araçların yakıt alımlarında UTTS cihazının olmadığı senaryolarda şirket sahipleri büyük cezalar ile karşılaşabilir. Peki UTTS nedir? UTTS başvurusu nasıl yapılır? İşte UTTS hakkında tüm detaylar...

UTTS İçin Kritik Tarih! UTTS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe alınan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ticari araçlar için vergi avantajlarının dijital ortamda daha şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir sistem olarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2024 itibarıyla devreye alınan sistem akaryakıt alımlarının kayıt altına alınmasını ve giderlerin doğrulanabilir biçimde beyan edilmesini amaçlıyor.

Özellikle ticari faaliyet yürüten araçlar için büyük önem taşıyan UTTS zorunluluğun ötesinde mali avantajlar sunması bakımından da öne çıkıyor. Sistem üzerinden yapılan başvurular dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Taşıta ait ruhsat bilgileri, plaka ve vergi kimlik numarası gibi temel verilerin girilmesiyle başlayan başvuru süreci, TTB (Taşıt Tanıma Birimi) cihazının sipariş edilmesi ve akabinde cihazın araca monte edilmesiyle tamamlanıyor.

Türkiye genelinde belirlenen 3 bin 962 yetkili montaj noktasında bu işlemler gerçekleştirilebiliyor. Montaj noktaları arasında birçok akaryakıt istasyonu da yer alıyor. En yakın montaj merkezine ulaşmak için e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi platformları kullanılabiliyor. Başvurular için kritik tarihler de açıklandı. 2 Haziran 2025 tarihine kadar başvurusunu tamamlayan ticari araç sahipleri 30 Haziran 2025’e kadar montaj işlemlerini gerçekleştirdikleri takdirde akaryakıt harcamalarını vergi indirimi kapsamında değerlendirmeye devam edebilecek.

Bu tarihler arasında sisteme geçiş yapan mükellefler yasal haklarını koruyarak beyan süreçlerinde avantaj sağlayabilecek. UTTS sistemine geçmeyen araç sahiplerini ise ciddi yaptırımlar bekliyor. Akaryakıt alımlarını gider olarak gösterememek, vergi avantajlarının tamamen kaybedilmesine yol açıyor. Özellikle akaryakıt gideri yüksek olan işletmeler için bu durum maliyetlerin artmasına neden olabiliyor. Ayrıca sistem dışı kalan kullanıcılar kayıt dışılıkla mücadele kapsamında yapılacak denetimlerde yükümlülük ihlali nedeniyle cezai riskle karşı karşıya kalabiliyor.

UTTS’nin maliyeti ise şu şekilde: Montaj ve KDV dahil toplam ücret 2 bin 791 Lira 45 Kuruş olan maliyet dijital başvuru üzerinden sistem kuralları çerçevesinde işlem yapan kullanıcılara 619 lira 45 kuruşluk bir iade ile indirimşi hale getiriliyor. Böylece net maliyet 2 bin 172 TL’ye düşüyor. Bu fiyatlandırma 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

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