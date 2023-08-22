Türkiye’de En Çok Tercih Edilen Otomobil Rengi Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, trafiğe kayıtlı otomobillerin en çok tercih edilen rengi artık beyaz değil. Gri renk, beyazın yerini aldı ve tercih edilme oranında öne geçti.

TÜİK tarafından Temmuz 2023'te açıklanan son verilere göre, Türkiye'de en çok satılan otomobil rengi değişim gösterdi. Renk tercihlerindeki bu değişiklik ilginç detayları gün yüzüne çıkardı.



Türkiye’de En Popüler Araba Renkleri:

Gri: %34,1 Beyaz: %29,2 Turuncu: %2,4 Kahverengi: %0,6 Diğer: %33,7

Daha önce beyaz renk, en çok tercih edilen otomobil rengi olarak öne çıkıyordu. Ancak 2018-2022 yılları arasında beyaz otomobil satışları düşmeye başladı. 2018'de %55,6 olan beyaz renkli otomobil satışları, 2023'te %29,02'ye geriledi. Aynı dönemde gri renkli otomobil satışları ise %21,7'den %29,2'ye yükseldi.



Bu sonuçlarla gri renkli otomobiller, ilk kez beyazın önüne geçti ve en çok tercih edilen renk oldu. Ayrıca, turuncu renkli otomobil tercihinde de artış görüldü. Turuncu renkli otomobil tercihi son 5 yılda %0,7'den %2,54'e yükseldi, böylece daha fazla tercih edilen bir renk haline geldi.

Sizin otomobil alırken tercih edeceğiniz renk nedir? Yorumlarda buluşalım!