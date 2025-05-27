Türkiye Kaçıncı Sırada? En Fazla Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Belli Oldu!

Elektrikli otomobil satışlarının artmasıyla birlikte pek çok ülke bu yeni trende ayak uydurmaya çalışıyor. Bu kapsamda yeni şarj altyapıları, şarj istasyonları ve vergilendirme düzenlemeleri yapan dünya ülkeleri kendi aralarında da ufak bir rekabete girmiş durumda. Peki Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satılan ülke hangisi? Türkiye kaçıncı sırada? İşte konuyla ilgili detaylar...

En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler!

Almanya: 45 bin 535

45 bin 535 Fransa: 25 bin 542

25 bin 542 Birleşik Krallık: 24 bin 558

24 bin 558 Türkiye: 13 bin 191

13 bin 191 Belçika: 12 bin 649

12 bin 649 Norveç: 10 bin 942

10 bin 942 Danimarka: 9 bin 567

9 bin 567 Hollanda: 9 bin 235

9 bin 235 İsveç: 8 bin 555

8 bin 555 İspanya: 6 bin 835

Avrupa elektrikli otomobil pazarı 2025 Nisan ayı verileri Türkiye'nin bu alanda önemli bir atılım yaptığını ortaya koydu. Listede Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ın ardından gelen Türkiye 13 bin 191 adetlik satışla Avrupa genelinde dördüncü sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 116,35 oranında büyüme kaydeden Türkiye listede birçok köklü pazarı geride bıraktı.

Listenin ilk sırasında ise 45 bin 535 adetle Almanya yer alırken, Fransa 25 bin 542 ve Birleşik Krallık 24 bin 558 adetle onu takip etti. Türkiye ise bu üç ülkenin ardından dikkat çeken bir artış ile dördüncü sırada konumlandı. Belçika, Norveç, Danimarka, Hollanda, İsveç ve İspanya gibi elektrikli mobiliteye erken adapte olan ülkeler ise Türkiye'nin gerisinde kaldı. Bu veriler Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarında sadece adet bazında değil büyüme oranıyla da dikkat çektiğini gösteriyor.

Özellikle geçen yıl ile olan karşılaştırmada Türkiye’nin yüzde 116,35’lik artışla zirvede yer alması kullanıcı alışkanlıklarının hızla değiştiğine işaret ediyor. Bu artış oranı, Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilginin sürdürülebilir biçimde arttığını ortaya koyuyor. Ayrıca yılın ilk dört ayı toplamında Türkiye 42 bin 290 adet satışla Avrupa’da beşinci sıradaki konumunu korudu.

Elektrikli otomobil satışlarının toplam araç satışları içindeki payı ise yüzde 13,68’e ulaşarak Türkiye’yi Avrupa’da 17. sıraya yerleştirdi. Bu oranın da yıl içinde hızla artması bekleniyor. Türkiye’nin Avrupa ortalamasına yaklaşması ve yıl sonuna kadar ilk 10’daki yerini pekiştirmesi öngörülüyor. Nisan ayı itibarıyla gösterilen performans bu alanda ivmenin doğru yönde olduğunu kanıtlıyor Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...