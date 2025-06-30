Sonuç Herkesi Şaşırttı! Türkiye'nin En Fazla İhracat Yapan Şirketleri Belli Oldu!
Türkiye'nin en fazla ihracat yapan firmaları belli oldu. Peki listenin ilk sırasında hangi marka yer alıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...
Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketleri belli oldu. Bu noktada listenin ilk 10 sırasında bilindik şirketler yer alırken ilk kez bir savunma sanayi şirketi de yer aldı. Peki bu şirket hangisi? İşte konuyla ilgili detaylar...
Türkiye'nin En Fazla İhracat Yapan Şirketleri Belli Oldu!
- Ford Otomotiv
- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
- Tüpraş
- Kibar Dış Ticaret
- Star Rafineri
- TGS Dış Ticaret
- Oyak Renault
- Vestel
- Arçelik
- Baykar Makina
Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde lider firmalarından biri olan Baykar 2024 yılında da ihracat başarısıyla dikkat çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde Baykar Türkiye genelinde en fazla mal ihracatı yapan ilk 10 firma arasında yer aldı.
Bu başarı Baykar'ın yalnızca savunma ve havacılık sektöründe değil genel sanayi ihracatında da güçlü bir aktör haline geldiğini ortaya koydu. 2024 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına üstlendi.
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Böylece üst üste dördüncü kez sektör ihracat lideri olmayı başaran şirket bu yıl genel ihracat sıralamasında da dev sanayi firmalarını geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...