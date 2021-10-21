Türkiye'nin En Hızlı İnternet Servis Sağlayıcıları Belli Oldu (Q3 2021)

Speedtest Intelligence verileri ışığında derlenen yeni bir raporla birlikte 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en hızlı internet servis sağlayıcıları belli oldu. Peki son çeyrekte ülkemizdeki en hızlı mobil operatör ve internet servis sağlayıcısı hangisi oldu?

Türkiye'nin En Hızlı İnternet Servis Sağlayıcısı Hangisi?

Speedtest tarafından toplanan veriler ışığında derlenen sonuçlar, internet servis sağlayıcılarının ve mobil operatörlerin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gösterdiği performansa odaklanıyor. Bu bakımdan en hızlı sabit ağ sağlayıcısı TurkNet olurken, en hızlı mobil operatör ise Turkcell oldu.

En Hızlı İnternet Servis Sağlayıcıları Listesi

TurkNet Türksat Kablonet Turkcell Superonline Vodafone Türk Telekom

En Düşük Gecikme Sunan İnternet Servis Sağlayıcıları Listesi

Türksat Kablonet TurkNet Turkcell Superonline Türk Telekom Vodafone

En Tutarlı Performans Sunan İnternet Servis Sağlayıcıları Listesi

TurkNet Türksat Kablonet Turkcell Superonline Vodafone Türk Telekom

Bu bakımdan internet servis sağlayıcıları incelendiğinde en yüksek hız sağlayan TurkNet, en düşük gecikme sağlayan Türksat Kablonet, en tutarlı performans sağlayan ise TurkNet oldu. Sabit hatlarda en yüksek hızların elde edildiği ilk beş şehir sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa oldu.

En Hızlı Mobil Operatörler Listesi

Turkcell Türk Telekom Vodafone

En Düşük Gecikme Sunan İnternet Servis Sağlayıcıları Listesi

Türk Telekom Turkcell Vodafone

En Tutarlı Performans Sunan İnternet Servis Sağlayıcıları Listesi

Turkcell Türk Telekom Vodafone

Bu bakımdan mobil operatörler incelendiğinde en yüksek hız sağlayan Turkcell, en düşük gecikme sağlayan Türk Telekom, en tutarlı performans sağlayan ise Turkcell oldu. Mobil operatörlerde en yüksek hızların elde edildiği ilk beş şehir sırasıyla İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Adana oldu.

Tabii ki önemli bir detayı hatırlatmakta fayda var: Buradaki veriler kullanıcılar tarafından yapılan ölçümler dahilinde şekilleniyor ve bu nedenle Türkiye'nin internet alt yapısını tam olarak yansıtmıyor olabilir. Peki siz hangi sağlayıcı / operatör ile nasıl hızlar alıyorsunuz?