Küresel çip krizi, pandemi ve döviz kuru gibi birçok etkenden dolayı son dönemde otomobil fiyatları ciddi oranda arttı. Bundan birkaç yıl önce 200 bin TL bandında satılan araçlar, bugün itibarıyla 1 milyon TL'nin üzerine çıktı. Peki, şu anda Türkiye'nin en ucuz otomobili hangisi?

Türkiye'nin En Ucuz Otomobili Belli Oldu: Hyundai i10!

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'nin en ucuz otomobilinde zirve değişti. Bu kapsamda Kia Picanto, ilk sıradaki yerini 900 bin TL fiyat etiketine satılan Hyundai i10'a kaptırdı ve sıralamada bir hayli geriledi. Listenin devamında ise Citroen C3, Fiat Egea ve Kia Picanto gibi modeller karşımıza çıkıyor.

Otomobil piyasası için 31 Ağustos oldukça kritik. Zira bu tarihte, sıfır araçlarda daha fazla standart güvenlik özelliğinin kullanılmasını zorunlu kılacak Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 (GSR 2) yürürlüğe girecek. Bu nedenle, markaların kampanyalar ve indirimlerle bu yönetmeliğe uymayan araç stoklarını eritmeye çalıştıkları ifade ediliyor.

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