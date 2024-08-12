Emeklilere Uygun Fiyatlı Otomobil Satılacağı İddialarına Yanıt Geldi!

Son günlerde emeklilerin otomobil satın alımında ÖTV indiriminden yararlanacağına dair birçok iddia ortaya atıldı. Bu söylentiler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kısa süre önce yapılan açıklama iddialara son noktayı koydu. Peki, emekliler otomobilde ÖTV indiriminden yararlanacak mı?

Emeklilere Otomobillerde ÖTV İndirimi Gelecek İddiaları Yalanlandı

Gazeteci Emre Özpeynirci, son paylaşımında emeklilere yapılacağı iddia edilen ÖTV indirimine ilişkin bazı detayları paylaştı. Özpeynirci, konuyu ilgili mercilere sorduğunu ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan açıklamayı dikkate alarak, emeklilere araç satın alımında ÖTV indirimi uygulanmayacağını söyleyebiliriz.

'Emekliye otomobillerde ÖTV indirimi geliyor?' şeklindeki haberlere itibar etmeyin, tamamen uydurma.



Sormaya bile gerek yoktu ama teyit için yine de sordum ve cevabı aldım; "Uydurmuşlar." — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) August 12, 2024

Bunu biraz daha açacak olursak, son birkaç haftadır emeklilerin araç satın alımlarında prim gün sayısına göre değişen ÖTV indirimlerinden faydalanacağı iddia ediliyordu. Hatta bu kapsamda yüzde 50'ye varan indirimlerin söz konusu olduğu öne sürülüyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte bu tür söylentiler geçerliliğini yitirdi.

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