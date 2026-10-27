Gemini Artık Mazda CX-5’in En Ucuz Donanımında Bile Standart

Otomobillerdeki yapay zeka kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Volvo ve Renault'nun mevcut modellerine Gemini eklemesinin ardından, şimdi de benzer bir hamle Mazda'dan geliyor. Mazda, Gemini'yi CX-5'in en ucuz donanımı dahil her versiyonunda standart sunuyor. 26 Ekim 2026'da açıklanan ABD fiyatlarına göre giriş fiyatı da 29.990 dolarla değişmedi.

Gemini'nin CX-5'te Sunduğu Özellikler

Gemini, sürücünün doğal konuşma diliyle verdiği sesli komutlarla navigasyonu, medyayı ve klima gibi otomobil ayarlarını yönetiyor. Asistan, donanıma göre 12,9 ya da 15,6 inç olan dokunmatik ekranla ve direksiyondaki tuşlarla birlikte çalışıyor. Gemini, Ekim 2026'da Android Auto'da e-posta ve takvim bilgilerini sesle sunmaya başlamıştı. Ancak CX-5'teki asistan telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan doğrudan otomobilin bilgi-eğlence sisteminde çalışıyor.

Gemini'yi barındıran Google built-in sistemi Google Haritalar'ı, uyumlu uygulamaların indirildiği Google Play mağazasını ve Google hesabıyla kişiselleştirmeyi otomobile taşıyor. Mazda'nın EEA+ adını verdiği yeni elektronik mimari üzerinde kurulan sistem, internet üzerinden gelen yazılım güncellemelerini (OTA) de destekliyor. Gemini'nin Google Haritalar'a geleceği ilk kez Ekim 2025'te gündeme gelmişti.

Gemini Desteğinin ABD ve Avrupa'daki Durumu

Mazda, 13 Ocak 2026'da 2026 model CX-5'in fiyatlarını açıklarken de Google built-in sistemini ve Gemini desteğini listelemişti. Ancak Mazda'nın açıklamasına göre ilk 2026 model CX-5'ler satışa Google Assistant ile çıktı. 2027 model yılıyla birlikte Gemini, ABD'de satılan her CX-5'e fabrikadan yüklü geliyor.

Avrupa'da da Google built-in sistemi her donanımda standart geliyor. Mazda, Avrupa'daki modelin Google Assistant ile satışa çıktığını ve Gemini'nin teslimatta ya da yazılım güncellemesiyle geleceğini açıkladı. Ancak şirket, Gemini'nin Avrupa'da dağıtılacağı tarihi paylaşmadı. Açıklanan 2027 fiyatları da yalnızca ABD'yi kapsıyor.

2027 Mazda CX-5 Fiyatları

Giriş donanımı 2.5 S'in ABD fiyatı, nakliye bedeli hariç 29.990 dolardan başlıyor ve 2026 modelle aynı kalıyor. Bu da Merkez Bankası'nın 26 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 1 milyon 492 bin TL'ye denk geliyor. Mazda diğer 4 donanımın fiyatını 150 ile 550 dolar arasında artırdı ve en yüksek artışı 2.5 S Premium'a yaptı.

2.5 S: 29.990 dolar

2.5 S Select: 32.140 dolar

2.5 S Preferred: 34.550 dolar

2.5 S Premium: 37.450 dolar

2.5 S Premium Plus: 39.440 dolar

En üst donanım Premium Plus'ın 39.440 dolarlık fiyatı ise aynı kurla 1 milyon 963 bin TL'ye karşılık geliyor. Standart renk Navy Blue Mica olurken Soul Red Crystal Metallic gibi 5 premium renk için 595 dolar ek ücret isteniyor. Mazda, 2027 modellerin bayilere "önümüzdeki aylarda" ulaşacağını belirtti ama kesin satış tarihini açıklamadı.

Motor Seçeneği ve Donanım Farkları

ABD'de satılan 2027 CX-5'in tek seçeneği, 187 beygir güç ve 252 Nm tork üreten 2,5 litrelik 4 silindirli SkyActiv-G benzinli motor. Motor 6 ileri otomatik şanzımanla eşleşiyor ve i-Activ AWD 4 çeker sistemi her donanımda standart geliyor. Mazda ek motor seçeneklerini 2027'de açıklayacağını söylüyor. Şirket, Temmuz 2025'te CX-5 için 2027'de SkyActiv-Z motorlu ve kendi geliştirdiği bir hibrit sistem sözü vermişti.

Giriş donanımı 2.5 S'te 17 inç jantlar, 12,9 inç ekran ve kablolu Apple CarPlay ile Android Auto desteği standart geliyor. Çift bölgeli otomatik klima ve ön-arka park sensörleri de bu donanımda yer alıyor. Select donanımı Apple CarPlay ile Android Auto'yu kablosuz kullanma imkânı ve kablosuz şarj pedi ekliyor. Premium Plus ise 15,6 inç ekranla, 360 derece kamerayla ve sürücü sinyal verdiğinde şerit değiştirebilen sürüş destek sistemiyle listenin en üstünde duruyor.

Mazda'nın Türkiye Durumu ve Türkçe Gemini

Mazda, Kasım 2023'te Türkiye'de yeni otomobil satışlarını süresiz durdurmuştu. Markanın Türkiye'deki servis ve yedek parça operasyonunu 1 Şubat 2026'dan beri Doğan Trend Otomotiv yürütüyor. Doğan Trend CEO'su Uğur Sakarya, Ağustos 2026'da Mazda3 gibi kompakt modeller ve bazı pick-up modelleri için görüşme yapıldığını söylemişti. CX-5'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve olası bir Türkiye fiyatı açıklanmadı.

Türkiye'de Google built-in sistemi üzerinden Gemini sunan markalar da var. Volvo, Gemini'yi Haziran 2026'da Türkiye'de 2023 model yılı ve sonrasındaki Google altyapılı modellerinde kademeli olarak açtı. Renault da Temmuz 2026'da Google entegre openR link sistemine sahip modellerinde Gemini'yi Türkçe dil desteğiyle sunmaya başladığını duyurdu. Gemini'yi telefonda kullanmak isteyenler Google Gemini uygulamasını Android cihazlara indirebiliyor.

Editörün Yorumu

Bence Mazda'nın en akıllıca kararı, Gemini'yi üst donanımlara saklamak yerine giriş fiyatını artırmadan 29.990 dolarlık 2.5 S'e de koyması. Doğan Trend satışa dönmeye karar verirse Volvo ve Renault sahiplerinin Türkiye'de Türkçe kullandığı Gemini, CX-5 için güçlü bir koz olabilir. Yine de Mazda'nın Türkçe Gemini desteğiyle ilgili bir açıklaması yok. Dönüş gerçekleşse bile ilk adımın Sakarya'nın andığı Mazda3 gibi kompakt modellerle atılması bana daha olası görünüyor.