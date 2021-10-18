Yerli Uygulamalarla Engellenen Siber Saldırı Sayısı Açıklandı
Türkiye'de yerli ve milli uygulamalar ile engellenen siber saldırı sayısı açıklandı. Peki, 2017 ila 1 Ekim tarihleri arasında kaç tane siber saldırı engellendi?
Türkiye'de engellenen siber saldırı sayısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıklığa kavuşturuldu. Türkiye'nin almış olduğu önlem ve geliştirmiş olduğu uygulamalar ile engellenen siber saldırı sayısının 1 Ekim 2021 itibarıyla bu yıl 60 bini geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 2017 ile 1 Ekim 2021 tarihleri arasında engellenen siber saldırı sayısının ise 500 bini geçtiğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konu ile ilgili yapmış olduğu yazılı açıklamada, 2013 yılından bu yana Türkiye’de bin 900'ün üzerinde kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi’nin (SOME) kurulduğunu belirtti.
En Yaygın Siber Dolandırıcılık Yöntemleri Açıklandı
Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, en yaygın siber dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME’ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu (SİP) geliştirildi" dedi.
Türkiye'de Engellenen Siber Saldırı Sayısı Belli Oldu
Bakan Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalar ile 1 Ekim itibarıyla sadece 2021 yılında engellenen siber saldırının 60 bin 795 olduğunu, 2017 ila 1 Ekim 2021 tarihleri arasında engellenen saldırının ise 502 bin 386'ya ulaştığını ifade etti.
Düzenlenen siber saldırıların büyük bir çoğunlukla dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak düzenlendiğinin altını çizen Karaismailoğlu, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu söyledi.
Siber güvenlik alanında ciddi önlemler alındığını vurgulayan Karaismailoğlu, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7/24 kesintisiz olarak izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı."
Tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen KASIRGA, AZAD ve AVCI projelerinin ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sunduğunu belirten Karaismailoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:
"Pandemi sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla; yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 adet sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 31 bin 132 adet zafiyet tespit edildi. Kovid-19 ile alakalı 133 adet zararlı yazılım incelemesi ve 612 adet zararlı yazılım bilgisi SOME’lerle paylaşıldı. Kovid-19 ile alakalı 2 bin 392 adet zararlı dropper (asil zararlı yazılımı indiren küçük program) ve komuta kontrol merkezi engellendi. KASIRGA ile entegre olarak çalışan ATMACA projesi ile toplamda 16 milyon adet IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle 200'den fazla zafiyete ait risk proaktif (zaafiyet saptanınca bunun gerçekten çalışıp çalışmadığının test edilmesi) bir şekilde engellendi. Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli bir şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı da geliştirildi."
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