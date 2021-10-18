Yerli Uygulamalarla Engellenen Siber Saldırı Sayısı Açıklandı

Türkiye'de engellenen siber saldırı sayısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıklığa kavuşturuldu. Türkiye'nin almış olduğu önlem ve geliştirmiş olduğu uygulamalar ile engellenen siber saldırı sayısının 1 Ekim 2021 itibarıyla bu yıl 60 bini geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 2017 ile 1 Ekim 2021 tarihleri arasında engellenen siber saldırı sayısının ise 500 bini geçtiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konu ile ilgili yapmış olduğu yazılı açıklamada, 2013 yılından bu yana Türkiye’de bin 900'ün üzerinde kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi’nin (SOME) kurulduğunu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME’ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu (SİP) geliştirildi" dedi.

Türkiye'de Engellenen Siber Saldırı Sayısı Belli Oldu

Bakan Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalar ile 1 Ekim itibarıyla sadece 2021 yılında engellenen siber saldırının 60 bin 795 olduğunu, 2017 ila 1 Ekim 2021 tarihleri arasında engellenen saldırının ise 502 bin 386'ya ulaştığını ifade etti.

Düzenlenen siber saldırıların büyük bir çoğunlukla dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak düzenlendiğinin altını çizen Karaismailoğlu, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu söyledi.

Siber güvenlik alanında ciddi önlemler alındığını vurgulayan Karaismailoğlu, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7/24 kesintisiz olarak izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı."

Tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen KASIRGA, AZAD ve AVCI projelerinin ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sunduğunu belirten Karaismailoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti: