Yeni Kötü Amaçlı Yazılım Keşfedildi: Uzaktan Kontrol Sağlıyor!

Araştırmacılar, Hook isimli yeni kötü amaçlı yazılım tespit etti. Bilgisayar korsanına uzaktan kontrol imkânı sunan kötü amaçlı yazılımın hedeflediği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Konuya dair detaylar haberimizde.

Yeni Kötü Amaçlı Yazılım Hook Uzaktan Kontrol Sağlıyor

Dijital dünyada kötü amaçlı yazılımların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bununla beraber internette güvenli bir şekilde gezinmek daha zor bir hâl alıyor. Kötü amaçlı yazılımlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Hook isimli yeni bir zararlı yazılım tespit edildi.

Paylaşılan rapora göre Virtual Network Computing'i (VNC) kullanan Hook, bulaştığı bilgisayara veya mobil cihaza uzaktan erişilmesine imkân tanıyor. Bu, çok büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Bilgisayar kullanıcıları, kurbanların cihazları üzerinde çeşitli işlemler yapabilir.

Hook'u yaratan aynı hacker grubu, bankacılık truva atı Ermac'tan da sorumlu. ThreatFabric'te çalışan analistler, Hook ve Ermac arasında çeşitli benzerlikler olduğunu ortaya çıkardı. Hacker grubu, Hook'un sıfırdan yazıldığını iddia ediyor fakat kötü amaçlı yazılımı inceleyen araştırmacılar, bunun pek olası olmadığını gözlemledi.

Kullanıcıların güvenliğini önemli ölçüde riske atan Hook isimli kötü amaçlı yazılımın hedeflediği ülkelerin listesi de paylaşıldı. Listede Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Avustralya, Polanya, Kanada, Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Portekiz yer alıyor.