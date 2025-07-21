Eurofighter'da Sona Gelindi! Türkiye'nin Kararı Belli Oluyor!

Türkiye savunma sanayi alanında kendini geliştirmek adına önemli adımlar atmaya devam ederken yeni nesil savaş uçakları için de nihai karar seviyesine geliniyor. Bu kapsamda uzun süredir lobilerde konuşulan Eurofighter satın alımı noktasında sonuca doğru gidiyoruz diyebiliriz. İşte "Türkiye Eurofighter satın alacak mı? Kaç adet satın alacak?" sorularının cevapları...

Türkiye, Eurofighter Typhoon İçin Harekete Geçiyor: Jet Uçaklarında Yeni Dönem Başlıyor mu?

Türkiye savunma sanayii alanında Almanya ve İngiltere ile kurduğu stratejik iş birliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Son dönemde her iki ülkeyle gelişen olumlu ilişkiler özellikle askeri teknolojilerde iş birliği kapılarını aralarken savaş uçağı filosunun modernizasyonu için kritik bir adım gündemde.

Wall Street Journal (WSJ) tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye, bu hafta içerisinde 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı için bir ön anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Eurofighter konsorsiyumunun başını çeken ülkelerden Almanya ve İngiltere'nin bu süreçteki tavrı belirleyici olacak. Ankara'nın bu girişimi Türk Hava Kuvvetleri filosu caydırıcılığını artırmak ve mevcut F-16 filosunu tamamlayıcı bir platform edinmek amacı taşıyor.

Türkiye’nin Eurofighter adımı yalnızca teknolojik değil aynı zamanda diplomatik bir anlam da taşıyor. Almanya ve İngiltere’nin bu süreçte Türkiye’ye olumlu yaklaşımı, NATO içerisindeki dengelere de katkı sağlayabilir. Eurofighter Typhoon dört ülkenin (İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya) ortak üretimi olarak hem Avrupa hem de diğer ülkeler ile ilişkiler açısından stratejik bir öneme sahip.

Eğer WSJ’nin aktardığı haber doğrulanırsa Türkiye savunma tarihinde önemli bir dönüm noktasına daha imza atmış olacak. Hem diplomatik hem askeri cephede etkileri uzun vadeli olacak bu gelişme Türkiye’nin havacılıkta geleceğini şekillendirme yolunda attığı güçlü adımlardan biri olarak kayıtlara geçebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...