Türkiye Yakında Tekrardan Formula 1 Yarışlarına Sahne Olacak!

Dünyanın en popüler motor sporları yarışı Formula 1, son olarak 2020 yılında Türkiye'de düzenlenmişti. O günden bu yana sevilen yarışın tekrardan ülkemize geleceğine dair iddialar sık sık gündeme gelse de bir türlü yarış takviminde Türkiye'yi görememiştik.

Ancak F1 hayranlarının uzun bekleyişi yakında sona erebilir. Zira Türkiye'nin F1 takvimine tekrardan eklenmesi için yürütülen çalışmaların neredeyse tamamlandığı bildiriliyor.

Türkiye, Formula 1 2026 Takvimine Dahil Olacak

Gelen son haberlere göre, İstanbul Park Pisti'nin 2026 yılında F1 şampiyona takvimine dahil olması adına yapılan görüşmelerde büyük bir ilerleme kaydedildi. ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer, Formula 1 yönetimiyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaşıldığı bildiriliyor.

İstanbul Park Pisti'nin yeni işletmecisi ve Pirelli Türkiye Başkanı Lale Cander ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın da katıldığı Abu Dabi'deki görüşmeler sonucu F1 yetkilileri ile anlaşmaya varıldığı söyleniyor.

İddialara göre, Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve diğer yetkililerle yapılan bu özel görüşmeler sonrasında, Türkiye'nin niyet mektubu sunması ve gerekli prosedürleri tamamlaması halinde 2026 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla detayın paylaşılmasını bekliyoruz.



Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2026 yılında Formula 1 yarışlarını İstanbul Park Pist'inde izleyebilecek miyiz? Yorumlarda buluşalım...