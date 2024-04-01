Türkiye’de Fiber İnternet Abone Sayısı Açıklandı: Dünya Genelinde Kaçıncı Sıradayız?

TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, Avrupa FTTH Konseyi'nin raporlarını inceledi ve Türkiye'nin son dönemdeki fiber altyapı durumunu değerlendirdi. Bu değerlendirme, ülkenin fiber optik altyapısının gelişimi ve uluslararası standartlara uyum sağlama süreciyle ilgili kapsamlı bir analiz içeriyor.

Başka bir rapora göre, ülkemizde toplam hanelerin yalnızca %25,3'ünde fiber abonelik gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu oranla, küresel sıralamada 83 ülke arasında Türkiye'nin 50. sırada yer alıyor.

Halil Nadir Teberci Fiber Abonelik Oranının Değişebileceğine İnanıyor

Teberci, fiber altyapının evlere kadar uzanıp uzanmadığının, yaygınlık rakamlarını değerlendirirken dikkate alınması gereken kritik bir husus olduğunu vurguluyor. Bu konuda şu açıklamayı yaptı:

''Fiber yaygınlık rakamlarını sağlıklı değerlendirmek gerekir. Çoğu zaman sokağa ve apartman önlerine kadar giden bir fiber altyapıdan bahsediyor olabiliriz. Evlerin içine kadar çekilmemiş bir fiber, gerçek fiber teknolojisinin hızlarını da kalitesini de tüketicilere tam yansıtamıyor maalesef… Yüksek hızda internet çağımızın en önemli gerekliliği, hem iş dünyası hem de vatandaşlar hem de güçlü ekonomiler için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin fiber internet altyapısının en az 2-3 katına çıkması gerekiyor ve iyi planlamalarla evlerin içine kadar fiber bağlantıların yapılmasını da düşünüyor olmamız gerekiyor. Unutulmaması gereken bir nokta ise mobil iletişimde bir çok dünya ülkesinin uzun süredir kullandığı ve bizim henüz geçemediğimiz 5G için de yaygın ve güçlü bir fiber altyapı gerekiyor. Çünkü baz istasyonlarının iletişimini de bu istasyonların bağlı olması gereken fiber hatlar sağlıyor.''

Teberci, Türkiye için çözümün zor olmadığını ve karar vericilerin süreçleri hızlandırabileceğini belirtiyor. Teberci ayrıca, şehirlerarası güzergahlarda kurulacak projelerde birden fazla geçiş hakkı sağlayıcısının, hak sahibi olabileceğini belirtiyor.

Bu durum, her bir kurumun izin başvuru değerlendirme sürecinin farklı olabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla, izinlerin ne zaman verileceğini öngörmek mümkün olmuyor.