Türkiye'deki Ortalama İnternet Hızı Açıklandı (Gana Bile Bizi Geçti)

Türk Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) gigabit hızlı internete kavuşturma projesi gündemde. KKTC'deki dijital altyapı uzun zamandır sınırlı kapasiteye sahipti. Türk Telekom'un fiber altyapı projesi sayesinde ülkedeki turizm, eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri daha verimli hale getirilecek.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla geleceğin inşasına katkı sunuyoruz." diyerek projenin öneminden bahsetti. Dahası, Türkiye'deki ortalama internet hızına da değindi. Türk Telekom'un açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde ortalama internet bağlantı hızı 358 Mbps seviyesini aştı. Ancak bu yüksek hızlar, ülke genelinde yaygın değil. Yani her hane bu internet hızına ulaşamıyor ne yazık ki. Dünya ortalamalarıyla karşılaştırıldığında da tablo hâlâ düşündürücü.

Türkiye İnternet Hızı Konusunda 50. Sırada

Türkiye'deki fiber altyapı 482 bin kilometreye kadar ulaştı. Bu detay aynı zamanda 2026'da yaygınlaşması beklenen 5G internet teknolojileri için de bir zemin hazırlıyor. Yine de dünyadaki ortalamaya baktığımız zaman Türkiye halen kağıt üstündeki verilerin gerisinde kalıyor. Türk Telekom altyapısının çok az bir kısmı 1 Gbps seviyesindeki hızları destekliyor. Bu da Türkiye'de 9 milyon haneye yüksek hızlı internet veriyor olsa da geri kalan neredeyse 30 milyon hanede halen standart bağlantı hızı bulunuyor.

Ortalama hızın 358 Mbps olması, bu hızın her hanede geçerli olduğunu kanıtlamıyor. Aksine, küresel çapta internet hızlarını takip eden DataPandas verilerine göre listenin en üstündeki Singapur'da sabit internet hızı 345.33 Mbps. 2025'teki geniş bant internet hızı listesine göre ülkemiz 101. sıradadır: