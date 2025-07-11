Türkiye'de Roblox Yasağının Asla Kalkmayacağını Gösteren Açıklama Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox platformunda çocuk istismarına zemin hazırlayan içerikler olduğundan ötürü oyuna erişim engeli getirildiğini duyurmuştu. 7 Ağustos 2024 tarihinde alınan bu karar halen yürürlükte. Sadece o da değil; hem oyuncular arasında, hem de şirket içinde yazışma/konuşma işlerini kolaylaştıran Discord da halen kapalı ve ne zaman açılacağı belli değil.

Görünen o ki Roblox ülkemizde yasaklı kalmaya devam edecek. Zira Roblox kurucusu ve CEO'su David Baszucki tarafından yapılan açıklama akıl alır gibi değil.

Roblox Yaş Sınırı Kapsamında Flört İçin Kullanılacak

Yakın zamanda bir podcastte konuşma yapan Baszucki, Roblox'un sadece çocuklara hitap etmekten uzak olduğunu ve gerçek hayatta randevulaşmaya uygun bir platform haline geleceğini duyurdu. Yani Roblox bir "dating app" mantığına kavuşuyor demek yanlış olmaz. Bir tek sağa-sola kaydırması yok.

CEO Baszucki, gerçek hayatta randevulaşmaya utanan kimselerin önce Roblox'ta tanışmalarının uygun olacağını düşünüyor.

Baszucki'nin bu vizyonu ilk olarak 2023 yılında ortaya çıkmış. Tıpkı bugün olduğu gibi o dönem de özellikle ebeveynleri endişelendirmeye yetti. Roblox halen büyük oranda çocuklara hitap ediyor. Elbette yaşı ilerlemiş kişiler de platformda. Ancak Roblox'un oyun ağından çıkıp yavaş yavaş bir sosyal platforma dönüşüyor olması, platformun büyük bir kısmı 18 yaşın altındayken oldukça endişe verici bir tablo.

Roblox Doğrulama Sistemi Güçlendirilecek

Baszucki endişeleri tahmin ettiğinden belli başlı önlemler sunuyor. Örneğin Roblox'un randevu ağına giriş için 18 yaşından büyük olmak ve bunu teyit etmek gerekecek. Yaş doğrulaması için kimlik kullanılacak. Bu yine de yeterli bir önlem değil, zira çocuklar anne veya babalarının kimliklerini alıp platforma giriş yapmak için kullanabilir. Üstelik Roblox'un 18 yaş üstü kitleye özel geliştirdiği sosyal alanlar da bir elin parmaklarını geçmiyor. Büyük çoğunluk yine çocuk ve bu alanlara kolayca giriş yapabiliyor.

Platformda kişisel verilerin paylaşılmasını engellemek için sohbet filtresi mevcut. Her filtre gibi bunlar da açığı bulunursa kolayca manipüle edilebilir. Roblox'un dating app işlevi görmesi kaçınılmazsa, platformun herkes için güvenli olduğundan emin olmaları gerekecek. Ülkemizde de halen yasaklıyken, böyle bir açıklamanın üstüne Roblox'un bir daha açılmama ihtimali ne yazık ki çok yüksek.