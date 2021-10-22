Türkiye ve Güney Kore Altay Tankı İçin Anlaştı

Türkiye ve Güney Kore Altay tankı konusunda ortak çalışacaklarını duyurdu. BMC tarafından geliştirilen yerli tankın motoruna Güney Koreli şirketler de dahil ediliyor. Tank için daha önce Almanya ve Fransa ile anlaşılmıştı.

Güney Kore'nin Savunma Tedarik Programı'ndan (DAPA) sorumlu Bakanı Kang Eun-ho, Altay tankı motoru için Türkiye ile çalışacaklarını söyledi.

Yerli şirket BMC tarafından tasarlanan ve üretilen Altay tankına Güney Kore'den ortak bulundu. Tankın motor ve şanzıman mekanizmasını tedarik etmek için Doosan ve S&T Dynamics ile bir anlaşma imzalandığı açıklandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 22 Ekim'de Twitter'da yaptığı açıklamada, "Güney Kore savunma sanayiinde önemli bir ortağımız. Savunma Tedarik Programı'ndan (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını söyledi. Proje bağlamında önemli bir adım." dedi ve şöyle devam etti:

"Başbakan Kim Boo-kyum'la yatırımları, ticaretimizin dengelenmesini ve savunma sanayii alanında işbirliğimizi görüştük. Güney Kore Asya-Pasifik'te ikinci ticaret ortağımız. Doğu Asya'da serbest ticaret anlaşmamız olan tek ülke."

#GüneyKore savunma sanayiinde önemli bir ortağımız. Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho, Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını söyledi. Proje bağlamında önemli bir adım.🇹🇷🇰🇷 pic.twitter.com/CNJ8qY8Eii — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 22, 2021

Türkiye ve Güney Kore Altay tankı motorunda anlaşmaya vardı

Üst düzey bir BMC yetkilisi ise anlaşmayla ilgili olarak verdiği bilgilendirme raporunda, şirketin Altay motor bileşenlerinin teslimatı için Doosan ve S&T Dynamics ile anlaşmaya vardığını aktardı.

Altay programı, Türkiye'nin motorların orijinal olarak geldiği Almanya ile siyasi farklılıkları nedeniyle bir aksilik yaşadı.

BMC daha önce Altay'a Alman MTU motoru ve RENK şanzıman ile güç vermeyi ummuştu. Son birkaç yıldır Alman üreticilerle yapılan görüşmeler, Türkiye'ye uygulanan federal silah ambargosu nedeniyle başarısız oldu.

Türkiye, geçen yıl Akdeniz'de yaptığı hidrokarbon araştırmaları nedeniyle Fransa ile yaşanan çatışmaların ardından Altay tankı için Fransız zırhı ithal etmekte de sorun yaşıyor. Paris yönetimi, Türkiye'ye kıyasla Yunanistan'ın yanında kalmayı tercih etti.

BMC yetkilileri ise daha önce Alman ihracat lisansı kısıtlamalarını aşmak için Güney Koreli şirketlerin güç paketindeki bazı Alman bileşenlerini "Almansızlaştıracağını" söylemişti.

Altay programı aslında iki aşamaya ayrılmış durumda: T1 ve T2. T1, ilk 250 birimi kapsar ve T2, tankın gelişmiş versiyonunu içerir. BMC ayrıca sonunda 1.000 Altay üretmeyi planlıyor ve ardından insansız bir versiyon tasarlamayı planlıyor.