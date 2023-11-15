Türkiye'nin İkinci Elektrikli Otomobil Markası Geliyor: 2024'de Yollarda Olacak!

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili konumunda olan Togg'un ardından çok yakında ülkemizden yeni bir elektrikli otomobil daha yollarda olacak.

Elektrikli otomobiller arasında ülkemizin %100 millî ikinci markası niteliği taşıyan VERY, 2024 yılında yollarda olmayı planlıyor.

Dünya gazetesinin haberine göre 2024 yılında yollarda olması planlanan VERY için 800 adet sipariş alındı. Go Green Fuarı'nda Togg ile sergilenmesi planlanan otomobilin seri üretimine ise 2025 yılında geçilecek.

VERY, 300 Kilometre Menziliyle 2024'de Yollarda

Bugünkü değerle ortalama satış fiyatının 25.000 dolar olması beklenen VERY, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) TeknoPark’ta tamamen yerli mühendis ve tasarımcılarla 4 farklı modelde L7 sınıfında üretildi.

Araçların elektrik motoru, batarya ünitesi, charger, invertor, yazılım, otonom sürüş, uzaktan kontrol uygulamaları gibi tüm donanım ve yazılımı da aynı ekip tarafından geliştirildi.

Tıpkı Togg'da olduğu gibi Bursa'nın Gemlik ilçesinde VERY için bir seri üretim fabrikasının 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Otomobilin Avrupa tip onay ve sertifikasyon süreçleri de İsveç'te uluslararası bir kurumda sürdürülüyor. Bu sayede otomobil seri üretime geçtiğinde Avrupa Birliği dâhil olmak üzere toplamda 77 ülkeye ihraç edilebilecek.

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