Türkiye'nin İlk 5G Testi İstanbul Havalimanı'nda Yapılacak

Tüm dünya 5G teknolojisine hazırlanırken yeni gelişmelerden uzak kalmak istemeyen Türkiye, birkaç teknoloji ve iletişim firmasının birlikteliğiyle yerli 5G altyapısı oluşturmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda pilot bölge olarak seçilen İstanbul Havalimanı'nda üç mobil operatörün ortak çalışmasıyla düzenlene altyapı, hizmete geçirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafında Twitter'da duyurulan bilgiye göre 29 Temmuz 11:00'den itibaren İstanbul Havalimanı'nda 5G teknolojisi artık kullanılabilecek. Cihazı 5G'yi destekleyen kullanıcılar, İstanbul Havalimanı içerisinde telefonlarında 5G ibaresini görebilecek ve yüksek hızlı internetin tadını çıkarabilecek.

Türkiye'nin Yerli 5G Şebeke Ürünleri Yolda

Bakan Adem Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek törende Türkiye'nin yerli 5G atılımıyla ilgili bilgiliere de yer verilmesi bekleniyor. Ülkemizin 5G teknolojisine geçişi sirasında azami ölçüde yerli ve mllli şebeke ürünlerinin kullanılacağını açıklayan bakan, yeni kurulacak altyapıların cari açığı kapatmakta ve ülkenin haberleşme sistemlerini geliştirmekte büyük önem taşıdığını belirtti.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ismiyle bilinen altyapı çalışmalarının ilk fazı Mart 2021 tarihinde tamamlandı. Haziran ayında ikinci faz için gerçekleştirilen bir basın toplantısında proje kapsamında haberleşme sektöründeki 10 firmanın Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ adı altında iş birliği yapacağı duyuruldu. Bu firmanın altında yerli 5G baz istasyonu, 8 katlı radyo ünitesi ve 64 katmanlı radyo ürünleri geliştirileceği bildirildi. Bakan Karaismailoğlu, bir Türk telekom firmasının Huawei, Ericsson, Nokia gibi dünya devleriyle küresel ölçekte mücadele edebilmesini amaçladıklarını söyledi.