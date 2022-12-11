Türkiye’nin İlk Uydu Kuluçka Merkezi Açılıyor: Tarih Verildi!

Gerçekleştirilen bir törende Beyoğlu Uydu Kuluçka İş Birliği Protokolü imzalandı. Bununla birlikte Türkiye’nin ilk uydu kuluçka merkezi için tarih verildi. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Türkiye'nin İlk Uydu Kuluçka Merkezi Ne Zaman Açılacak?

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin de katıldığı törende, Beyoğlu Uydu Kuluçka İş Birliği Protokolü imzalandı. Cube Beyoğlu isimli uydu kuluçka merkezinin Teknopark İstanbul ile Beyoğlu Belediyesi ortaklığında 2023 yılının ocak ayında ayında açılacağı duyuruldu.

İstiklal Caddesi, Mis Sokak’ta önümüzdeki ay açılması hedeflenen Cube Beyoğlu isimli merkezde yapay zekâ, dijital sanat, simülasyon, oyun, artırılmış gerçeklik, VR ve mobil uygulama tematik alanlarına yoğunlaşılacağı belirtildi.

Cube Incubation destekleri ile girişimcilere yönelik 7/24 açık modern çalışma alanları, akademik ve teknik danışmanlık, teknik ve girişim analizleri, eğitim ve etkinlikler, mentorluk, yatırımcı ve firma görüşmeleri, veri tabanlarına erişim, TTO destekleri ile teknopark vergi avantajı gibi birçok imkânın da sağlanacağı ifade edildi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, konu ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Oyun teknolojisi ile ilgili konuların Cube Beyoğlu'nda planlanacağını belirten Topçu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: