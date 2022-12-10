Ericsson ve Apple Lisans Anlaşması İmzaladı

2015 yılından beri davalık olan Apple ve Ericsson, uzun süren yasal anlaşmazlığın ardından lisans anlaşmasına imza attı. 2000'li yılların güçlü markalarından olan Ericsson, Apple ile 2G, 3G ve 4G teknolojileri üzerinde anlaşmazlık yaşamıştı.

Anlaşma kapsamında iki firma "standart mobil teknoloji ve diğer patent haklarının kullanımı" noktasında mutabakata vardı. Birkaç yıl boyunca geçerli olacak bu anlaşma kapsamında firmalar arasında teknoloji paylaşımı yapılacak.

Ericsson iPhone İthalatının Yasaklanmasını İstemişti

İki firmar arasındaki tartışma öyle bir noktaya gitmişti ki Ericsson, Apple'ın patent ve lisans haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iPhone telefonların ithalatının yasakanmasını istemişti. 2G, 3G ve 4G üzerine süren tartışmaların ardından Ericsson 5G için de yeni bir patent lisansı davasına başvurdu.

Olay yalnızca tek taraflı değildi. Apple da benzer bir şekilde birçok lisans ihlali kaynaklı dava açtı. Uzun süren dava sonucu, Ericsson'un resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte son bulmuşa benziyor.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Bu anlaşma, her iki şirketin Amerika Birleşik Devletleri Teksas Doğu Bölge Mahkemesi de dahil olmak üzere birçok ülkede açtığı davayı ve Amerika birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu'na yaptığı şikayetleri sona erdirmektedir."