8 GB RAM, 120 Hz Ekran, Devasa Batarya ve Dahası! vivo Y50e'nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Geçen ay vivo V50 modelini piyasaya süren vivo, yakın zamanda ise serinin yeni üyesi V50e'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu cihaz geçtiğimiz günlerde Geekbench performans testinde görüntülendi. Şimdi ise neredeyse tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte beklenen vivo V50e özellikleri...

Beklenen vivo V50e Özellikleri

Gelen bilgilere göre telefon, 6.77 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olacak. 1.5K çözünürlük sunacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Bunun yanında cihaz, MediaTek imzalı Dimensity 7300 işlemcisinden güç alacak. Yonga seti denildiğinde ilk merak edilen genellikle bellek boyutu oluyor. vivo V50e'nin ise 8 GB RAM ile geleceği söyleniyor. Depolama alanı içinse 128 GB / 256 GB seçenekleri olacak.

Ön tarafında 50 Megapiksellik özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefon arka tarafındayse ikili kurulum bizleri karşılayacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel Sony IMX882 ana + 8 Megapiksel ultra geniş açı kameralardan oluşacak. Öte yandan Android 15 üzerinde çalışacağı söylenen model, 5600 mAh bataryadan güç çekecek ve 90W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Son olarak vivo V50e fiyatının ise 285 dolar ile 345 dolar arasında olacağı iddiası mevcut. Tabii bu fiyat Hindistan için geçerli. Diğer ülkelerde farklı bir etiketle karşılaşabiliriz.

Beklenen vivo V50e özellikleri şu şekilde;