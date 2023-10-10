Türkiye'nin İnternet Reklamcılığındaki Geliri Artış Gösterdi!

Türkiye'nin internet reklamcılığı pazarındaki ve medya sektöründeki geliri geçtiğimiz yıllara göre önemli ölçüde artış gösterdi. Yapay zekâ, metaverse gibi teknolojik gelişmelerin yanı sıra oyun sektörü de bu konuda etkili oldu.

Hazırlanan yeni bir raporda Türkiye'nin geçtiğimiz yıllara kıyasla eğlence ve medya sektöründeki, internet reklamcılığındaki kazancı hesaplandı. İşte haberimizin devamı...

İnternet Reklamcılığı 1,6 Milyar Dolara Ulaştı!

Uluslararası araştırma şirketi PwC, "Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027" raporunu yayınladı. Bu rapora göre Türkiye'nin internet reklamcılığı pazarındaki geliri 2022 yılında 1,6 milyar dolara ulaştı.

Gelir miktarının 2027 yılına kadar yüzde 8,6 yıllık bileşik büyüme oranı ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Medya sektörüne bakıldığında ise Türkiye'de en çok podcast'ler öne çıkıyor. 2021 yılında 9,7 milyon olan aylık dinleyici sayısı 2022'de yüzde 13,8 artarak 11 milyona ulaştı.

PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü lideri Murat Çolakoğlu, 2022'de toplam 5,5 milyon dolara ulaşan sektör büyüklüğünün 2,4 milyon dolarının internet erişimine ait olduğunu söyledi.

İşte Çolakoğlu'nun Türkiye'nin internet reklamcılığındaki büyüme hızını değerlendirdiği açıklaması:

"Bu gelirin yaklaşık yüzde 77'si mobil internet erişiminden elde ediliyor. E-ticaret ve dijital platformlarda geçirilen sürenin artması nedeniyle internet reklamcılığı büyümenin güçlü bir katalizörü. Bu segmentin gelirlerinin 2027'ye kadar yüzde 8,6 CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) ile artarak 2,3 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Diğer yandan dünyada olduğu gibi halen Türkiye'de de önemini koruyan TV reklam pazarı, Kovid-19 krizinden bu yana 2021'de yüzde 36 ve 2022'de yüzde 35 daha büyüyerek 448 milyon dolara ulaştı. Araştırmaya göre büyüme yavaşlayacak ancak segmentin yüzde 3,8'lik bir bileşik büyüme oranıyla 2027'de 539 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'de podcast segmenti de gelişmeye devam ediyor. 2022'de aylık dinleyici sayısının yüzde 13,8 artarak 11 milyona ulaşması, sektörün ne kadar dinamik bir potansiyele sahip olduğunun bir göstergesi."

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