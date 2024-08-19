Türkiye'de Çalışma Saatleri Kısalıyor

Türkiye'de çalışma hayatı değişiyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, çalışma hayatında köklü değişikliklere neden olacak Türk İş Kanunu düzenlemesi yolda. Ücretler, çalışma saatleri, izinler ve esnek çalışma gibi birçok konuda önemli değişiklikler yapılacak. Peki çalışanları neler bekliyor? İşte ayrıntılar!

Türk İş Kanunu Değişecek, Çalışma Saatleri Kısalacak!

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 30 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Türk İş Kanunu düzenlemesi yolda. İddialara göre hükümet, çalışma saatlerinin kısaltılması, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması ve çalışan haklarının güçlendirilmesi gibi konularda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yapılacak değişikliklerde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartları göz önünde bulundurulacak. Düzenleme her ne kadar birden fazla konuda olsa da en dikkat çeken madde çalışma saatleri olarak öne çıkıyor. Haftalık 45-48 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilmesi planlanıyor.

Bu düzenleme ile amaçlanan şey ise çalışanın yaşam kalitesinin artırmak. Elbette ki bu daha az çalışmaya rağmen çalışanların gelirlerinde bir değişiklik olmayacak. Eski sürelerden devam edenler ise 40 saatin üzerindeki süreler için ek mesai ücreti almaya hak kazanacak.

Yine de bu düzenleme gerçekleşirse uygulanmasını sağlamak ve denetlemek T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na kalıyor. Ayrıca uzaktan çalışma gibi konularda da standartlar oturtulacak. Böylelikle her şirket kendi düzenlemesini uygulayamayacak.

Düzenlemenin ne zaman yapılacağı şimdilik bilinmezken, geçmişte de benzer adımların atıldığını ancak bir türlü istenilen sonuç alınmadığı için vazgeçildiğini hatırlatmakta yarar var.