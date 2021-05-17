Uzun Çalışma Saatleri Öldürüyor: DSÖ Uyardı!

Uzun çalışma saatleri ölüme neden olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), merak edilen soruya ışık tutmak için bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre uzun süre boyunca çalışmak ölüme sebep oluyor.

Uzun Çalışma Saatleri Ölüme Neden Oluyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile birçok şirket evden çalışam sistemine geçti. Bazı araştırmalara göre evden çalışma sistemi ile birlikte mesai saatleri arttı. Peki, uzun mesai saatleri, can kayıplarına neden olabilir mi? DSÖ ve ILO, konu ile ilgili çok önemli bir araştırma gerçekleştirdi.

194 ülkeden toplanan veriler ile yapılan araştırma, 2000 – 2016 yıllarını kapsıyor. DSÖ ve ILO tarafından gerçekleştiren araştırma, uzun mesai saatlerinin ölüme neden olduğunu gözler önüne serdi. Sputnik'teki habere göre 2016 yılında 745 bin kişi uzun mesai saatlerine bağlı olarak kalp krizi ve kalp hastalıkları nedeni ile hayatını kaybetti. Bu oran, 2000 yılında yaklaşık olarak yüzde 30 daha düşüktü.

Yapılan araştırma ile birlikte haftada en az 55 saat çalışmanın kalp krizi riskini yüzde 35, iskemik kalp hastalıkları riskini ise yüzde 17 oranında arttırdığı ortaya çıktı. DSÖ'nün Çevre, İklim ve Sağlık Departmanı direktörü Maria Neira, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Neira, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Haftada 55 saat ya da daha fazla çalışmak sağlık için ciddi bir tehlike. Bu araştırmadan elde edilen bulgularla eyleme geçilmesini, çalışanların korunmasını sağlamak istiyoruz."

Uzun çalışma saatine bağlı olarak hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sinin erkek ve orta yaşlı olduğu belirtildi. Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde (Çin, Japonya ve Avustralya dahil) yaşayanların uzun mesai saatinden en çok etkilenen kişiler olduğu ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre özellikle Japonya'da aşırı çalışma bağlı ölümlerin oranı oldukça yüksek.

Uzaktan çalışma modeli ile ilgili işverenleri uyaran DSÖ yetkilileri, "Salgın, çalışma saatlerinin haddinden fazla uzatılması akımını besleyebilecek gelişmeleri hızlandırıyor" ifadelerini kullandı. DSÖ yetkilisi Frank Pega, ekonomik krizin yer aldığı böyle bir dönemde çalışma saatlerinin uzatılmaması gerektiğinin altını çizdi.