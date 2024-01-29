Türkiye'de İşsizlik Alarmı: İstihdam Sıralamasında Son Sırada!

Türkiye, OECD ülkeleri arasında Kasım 2023 itibarıyla yüzde 9'luk işsizlik oranıyla Türkiye, Şili ile birlikte dördüncü sırada yer alıyor. Toplam 33.3 milyon işsizden yüzde 9.3'ü Türkiye'de bulunuyor. İspanya, Kolombiya ve Yunanistan'ın ardından gelen Türkiye, yüksek işsizlik oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Bu işsizlik oranı, kasımda yüzde 9'a yükselerek 4 aylık düşüş serisini sonlandırdı. Türkiye'de 3 milyon 116 bin kişi işsizken, OECD ülkelerindeki işsiz sayısı 33.3 milyon oldu. OECD ortalamasını neredeyse ikiye katlayan Türkiye, her 10 işsizden 1'ine ev sahipliği yapıyor.

Erkeklerde işsizlik oranında altıncı sırada bulunan Türkiye, kadın işsizliğinde ise üçüncü sırada yer alıyor. Kadınlardaki işsizlik oranında yalnızca İspanya ve Kolombiya, Türkiye'nin üzerinde bulunuyor. Ayrıca geniş tanımlı işsizlik verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 22.7 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında işsizlik oranında yüksek bir konumda olup, istihdam oranında ise son sıralarda yer alıyor. 2023'ün üçüncü çeyreğinde, Türkiye'deki 15-64 yaş aralığındaki çalışabilir nüfusun istihdam oranı yüzde 53.9, işgücüne katılım oranı ise yüzde 59.5 olarak belirlenmiştir.

Türkiye, mevsimsel etkilerden arındırılmış bu iki veride de OECD ülkeleri arasında en düşük performansı sergilemektedir. OECD genelinde istihdam oranı yüzde 70.1 ile rekor seviyede bulunurken, işgücüne katılım oranı ise 38 ülkenin ortalaması olan yüzde 73.8'e ulaşmaktadır. Türkiye'de şu anda 31.6 milyon kişi istihdam edilmektedir.