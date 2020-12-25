Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaç Milyon Aşı Geleceğini Açıkladı

Koronavirüs aşıları Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye kaç milyon koronavirüs aşısı geleceği ile ilgili açıklama yapıldı. Türkiye'ye kaç milyon aşı gelecek? Merak edilen sorunun cevabı haberimizde.

Türkiye'ye Kaç Milyon Aşı Gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan kaç milyon aşı geleceği ile ilgili şu cevabı verdi:

"Ben bir tıp mensubu değilim, kendi danışmanlarım ve sağlık kurulum var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre; ilk etapta 4.5 milyon doz gelecek. Toplam anlaşmamız 50 milyon doz. Tabii Çin var ve Almanya'da var. Bu 2 ülkeden gelecek aşılarla süreci sürdüreceğiz. Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum."

Yılbaşında Partilere Müsade Edilmeyecek!

Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında "Bu tür partiler (yılbaşı) otellerde, villalarda olsun. Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil." dedi.

Türkiye'ye Aşı Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşısın ne zaman geleceğini açıkladı. Koca açıklamasında "Çin aşısının Türk insanında etkili olduğundan artık eminiz. Aşılar Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor." dedi.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Aşı çalışmaları uzmanlar tarafından son sürat devam ediyor.