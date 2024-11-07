Türkiye'deki "Kaçak" Telefon Satışları Patladı! Vatandaş Yüksek Vergi İstemiyor

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Artan dolar kuru ve "korkunç" denebilecek vergi oranlarından kaynaklanan bu durum telefona küçük bir servet ödemek istemeyen vatandaşların da başka çözümler aramasına neden oluyor. Özellikle kaçak olarak da adlandırılan IMEI kayıtsız yurt dışı telefonların sayısı giderek artıyor. Son olarak MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de bir yılda kaç kaçak telefon satıldığını açıklayarak artan yurt dışı telefon kullanım oranını gözler önüne serdi.

Türkiye'de Yılda 3.5 Milyon Kaçak Telefon Satılıyor

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'deki artan kaçak telefon kullanım oranına dikkat çekti. Vatandaşların amiral gemisi modellere yüzde 100 oranında vergi ödemektense yurt dışı cihazlara yöneldiğine vurgu yapan Turnacı, sayılarla da iddiasını destekledi.

Mustafa Kemal Turnacı'ya göre bir yılda satılan kayıt dışı telefon oranı yüzde 35'lere çıktı. Ülkemizde her yıl 10-12 milyon adet telefon satıldığını vurgulayan Turnacı, bunun 3 ila 2.5 milyonunu kaçak telefonların oluşturduğunu söyledi. Ayrıca bir de çağrı yaparak makul vergi oranları dışında bir çözümün olmadığının altını çizdi.

Yurt Dışı Telefon Almak Mantıklı mı?

Bildiğiniz üzere Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı katkı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ve yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) alınıyor. Bu da Türkiye'de 99.999 TL'ye satılan iPhone 16 Pro Max'ten 46 bin tl üzerinde vergi alındığı anlamına geliyor.

Aynı telefonu yurt dışından ise ortalama 45 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Bu nedenle pek çok insan Turnacı'nın da dediği gibi Türkiye'ye bu farkı ödemek yerine kayıt dışı telefon kullanıyor. Ancak burada da IMEI sorunu devreye giriyor. Türkiye'ye yurt dışından getirilen her telefon 120 gün boyunca kullanılabiliyor. Ancak 120 gün sonrasında kullanabilmek için IMEI kayıt ücreti ödenmesi gerekiyor.

Şu anda bu ücret 31.692 TL ancak 1 Ocak 2025'ten sonra zamlanarak 45.614 TL olacak. Elbette ki vatandaşlar bu ücreti de ödemek istemediği için farklı çözümler üretiyor. Örneğin yine bir iPhone 16 Pro Max'i örnek verecek olursak telefon bir fiziksel ve bir dijital SIM ile geliyor. Her ikisi de 120 gün kullanıldığı için vatandaşlar 8 ay boyunca kayıt yapmadan kullanabiliyor.

Kalan 4 aylık sürede ise yurt dışı telefonu kullanmanın herhangi bir yolu yok. Burada da devreye hala Türkiye fiyatından daha ucuza gelen ikinci bir telefon almak ya da halihazırda olan eski telefonla idare etmek gibi çözümler devreye giriyor. Ne yazık ki BTK'nın bu süreye de el atacağı ve iki SIM girişini aynı anda aktif ederek 8 aylık süreyi 4 aya düşüreceği söyleniyor.

Şimdilik bu konuda somut bir çalışma olmasa da Türkiye Cumhuriyeti akıllı telefonlardan yüksek vergiler almaya vatandaşlar ise bu vergileri ödememeye kararlı gibi duruyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz bir telefon alacak olsanız yurt dışı modelleri mi yoksa daha pahalı olan resmi Türkiye modellerini mi tercih ederdiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.