Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Duyurdu: Türkiye Kart Hizmete Başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya’da tamamlandığını ve 81 ilde yaygın hâle getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, bu alandaki ilk adımın Konya'da atıldığını belirtirken, Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane’de, belediyeler ile sözleşme süreçlerinin de tamamlandığının altını çizdi.

Türkiye Kart Hangi Alanlarda Kullanılacak?

Artık Her Şey Tek Kart’ta…



Türkiye Kart ile; ulaşımdan alışverişe, para transferlerinden birçok alana kadar her şey tek kartta olacak.



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Yıl sonunda 6 ilde kullanılmaya başlanacak olan Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.

Ayrıca PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.

Bakan Uraloğlu, projeyle ilgili olarak "Türkiye Kart Projesi ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getirecek. Vatandaşlarımız daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullandı.

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