Türkiye, Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları ile Avrupa’da 2. Sıraya Yerleşti!

Elektrikli otomobil sektöründe önemli adımlar atan ülkemiz, şarj istasyonu sayısı bakımından Avrupa'da 2. sıraya yerleşti.

Elektrikli otomobillere yönelik talepteki artış, çevresel kaygılar ve artan yakıt maliyetlerinden kaynaklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri, elektrikli otomobil nüfusunun yılın ilk yarısında %88,8 oranında artarak, bir önceki yılki 14.552 olan toplam otomobil sayısının 27.476'ya yükseldiğini belirtti.

Avrupa'da En Çok Şarj İstasyonu Bulunan 2. Ülke Türkiye

Elaris Genel Koordinatörü Volkan Demir, elektrikli otomobillerin sıfır egzoz emisyonu, daha az gürültü kirliliği ve geleneksel araçlara kıyasla önemli maliyet tasarrufu gibi faydalarına dikkat çekerken, elektrikli otomobillere geçiş, iklim değişikliğine önemli bir katkıda bulunan karbon emisyonları üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle her yıl giderek hızlanmakta.

Demir ayrıca Türkiye'nin elektrikli otomobil şarj altyapısının hızla genişlediğine de dikkat çekti. Yıla 1.719 şarj istasyonu ile başlayan ülkemiz, şu anda 3.790 şarj istasyonuna sahip ve şarj noktalarının sayısı 3.081'den 8.001'e yükseldi. Bu gelişme ile birlikte ülkemiz şarj istasyonu sayısı bakımından Avrupa'da 2. sıraya yerleşti.

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