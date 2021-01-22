Yeni Koronavirüs Aşıları Ne Zaman Gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı!

Çin’den gelecek yeni koronavirüs aşıları ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyin Erdoğan, İstanbul Çengelköy’de kıldığı cuma namazından sonra Çin’den gelecek aşının tarihi hakkında beklenen cevabı verdi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni aşılar Çin’den ne zaman gelecek?

Yeni Koronavirüs Aşılarının Ne Zaman Geleceği Açıklandı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen ve Türkiye’de uygulanmaya başlanan COVID-19 aşısında ikinci partinin Türkiye’ye ne zaman geleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İstanbul Çengelköy’de kıldığı cuma namazından sonra vatandaşların aşı hakkında cevabını merak ettiği soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek.”

Cumhurbaşkanı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar hakkında da önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, yanıtı milyonlar tarafından beklenen soruya açıklık getirmek için yapmış olduğu açıklamada, "Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz. Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Şu An Kimler Koronavirüs Aşısı Olabiliyor?

Türkiye’de uygulanmaya başlanan yeni tip koronavirüs aşısının vatandaşlara uygulanmasında şu anlık gruplandırma sistemi izleniyor. Bu gruplandırma şu an 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama ve 4. aşama olarak kendi içinde dörde ayrılıyor. Birinci aşamada sağlığı birincil derecede risk altında olan gruba dâhil insanlar yer alıyor. Bu insanlar genellikle sağlık kurumunda çalışanlardan ve yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalan ve buralarda çalışan personellerden oluşuyor.

İkinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışan görevliler bulunuyor. Bu grupta ise İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, özel güvenlik, zabıta, Adalet Bakanlığı yer alıyor. Bu listenin tamamına ulaşmak ve aşılama hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için koronavirüs aşı randevusu almak için yapılması gerekenleri derlediğimiz yazımızı kontrol edebilirsiniz. Bu yazıda hem radevu alma işleminin nasıl yapıldığını hem de aşı sıranızın gelip gelmediğini nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.