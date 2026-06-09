Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller: Fiyatları Cep Yakıyor!
Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan lüks otomobiller açıklandı. Zirvede Mini'nin bir modeli yer aldı. İşte listedeki arabalar ve fiyatları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan lüks otomobil, 1.244 satış adedi Mini Countryman oldu.
- BMW X1 mayıs ayında 565 adet, ocak-mayıs döneminde 3.437 adet satıldı. Volvo EX30 ise mayıs ayında 454 adet, ocak-mayıs döneminde ise 2.681 adet satıldı.
- Cupra Formentor mayıs ayında 549 adet, ocak-mayıs döneminde 2.213 adet satıldı. BMW 3 Serisi ise mayıs ayında 551 adet, ocak-mayıs aylarında 2.099 adet satıldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Rapora göre Mini'nin bir otomobil modeli zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca BMW, Volvo, Jeep, Mercedes-Benz, Audi ve Cupra dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.
Türkiye'de Mayıs 2026'da En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?
|Sıra No
|Otomobil Adı
|Mayıs Satış Adedi
|Ocak-Mayıs Satış Adedi
|Fiyatı
|1
|Mini Countryman
|1.244
|5.557
|3.780.100 TL
|2
|BMW X1
|565
|3.437
|5.469.400 TL
|3
|Volvo EX30
|454
|2.681
|3.619.314 TL
|4
|Cupra Formentor
|549
|2.213
|2.651.150 TL
|5
|BMW 3 Serisi
|551
|2.099
|5.529.000 TL
|6
|Jeep Compass
|704
|2.088
|2.725.000 TL
|7
|Audi Q2
|111
|2.023
|3.636.983 TL
|8
|Volvo EX40
|335
|1.530
|3.925.994 TL
|9
|Jeep Avenger
|203
|1.472
|2.356.000 TL
|10
|Mercedes-Benz E Serisi
|255
|1.466
|8.349.000 TL
Mini Countryman, mayıs ayında 1.244, ocak ve mayıs ayları arasında ise 5.557 satış adedine ulaşarak zirvede konumlanmayı başardı. Bu otomobil şu anda 3 milyon 780 bin 100 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu otomobili BMW X1 takip etti. X1 geçtiğimiz ay 565 adet, ocak-mayıs döneminde ise 3.437 adet satıldı. Bu araba 5 milyon 469 bin 400 TL'ye satılıyor.
Volvo EX30 mayıs ayında 454, ocak ve mayıs ayları arasında ise 2.681 satış adedine ulaştı. Audi Q2'nin mayıs ayında 111 adet, Ocak-Mayıs 2026 döneminde ise 2.023 adet satıldığı açıklandı. Otomobil şu anda 3 milyon 636 bin 983 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Dördüncü sırada ise Cupra Formentor konumlandı.
Cupra Formentor, geçtiğimiz ay 549, ocak-mayıs döneminde ise 2.213 adet satıldı. Otomobil 2 milyon 651 bin 150 TL'ye satılıyor. Beşinci sırada BMW 3 serisi bulunuyor. Bu otomobil mayıs ayında 551, ocak-mayıs aylarında 2.099 satış adedine ulaştı. Bu araba ise 2 milyon 529 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?
|Sıra No
|Marka Adı
|Mayıs Satış Adedi
|Ocak-Mayıs Satış Adedi
|1
|Mercedes-Benz
|2.064
|9.547
|2
|BMW
|1.818
|8.510
|3
|Audi
|1.204
|7.078
|4
|Volvo
|1.150
|6.942
|5
|Mini
|1.257
|5.673
|6
|Jeep
|907
|3.560
|7
|Cupra
|663
|2.865
|8
|Land Rover
|94
|572
|9
|Alfa Romeo
|66
|543
|10
|DS
|69
|487
Türkiye'de şubat ayında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2.064 adet, Ocak-Mayıs 2026 döneminde ise 9.547 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının mayıs ayında 1.818 adet, ocak ve mayıs ayları arasında ise 8.510 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.
Audi, geçtiğimiz ay 1.204 adet, ocak ve mayıs ayları arasında ise 7.078 adet lüks otomobil sattı. Volvo'nun mayıs ayında 1.150 adet, Ocak-Mayıs 2026 döneminde ise 6.942 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca Mini, Jeep, Cupra, Land Rover, Alfa Romeo, DS, Porsche, Lexus ve Alpine dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.
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Editörün Yorumu
Listeye göre premium segmentte artık Sedan'ın yanı sıra SUV modellerinin de tercih edildiğini söyleyebilirim. Örneğin Mini Countryman geçtiğimiz ay 1.244 adet, ocak ve mayıs aylarında ise 5.557 adet satıldı. Böylece listenin ilk sırasında yer aldı. Bu otomobilin nisan ayında da 1.349 satış adediyle zirvde konumlandığını belirteyim. Mayıs ayında üst sıralarda ayrıca BMW X1 ve Volvo EX30 dahil olmak üzere pek çok model de bulunuyor.