Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Rapora göre Mini'nin bir otomobil modeli zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca BMW, Volvo, Jeep, Mercedes-Benz, Audi ve Cupra dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.

Türkiye'de Mayıs 2026'da En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?

Sıra No Otomobil Adı Mayıs Satış Adedi Ocak-Mayıs Satış Adedi Fiyatı 1 Mini Countryman 1.244 5.557 3.780.100 TL 2 BMW X1 565 3.437 5.469.400 TL 3 Volvo EX30 454 2.681 3.619.314 TL 4 Cupra Formentor 549 2.213 2.651.150 TL 5 BMW 3 Serisi 551 2.099 5.529.000 TL 6 Jeep Compass 704 2.088 2.725.000 TL 7 Audi Q2 111 2.023 3.636.983 TL 8 Volvo EX40 335 1.530 3.925.994 TL 9 Jeep Avenger 203 1.472 2.356.000 TL 10 Mercedes-Benz E Serisi 255 1.466 8.349.000 TL

Mini Countryman, mayıs ayında 1.244, ocak ve mayıs ayları arasında ise 5.557 satış adedine ulaşarak zirvede konumlanmayı başardı. Bu otomobil şu anda 3 milyon 780 bin 100 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu otomobili BMW X1 takip etti. X1 geçtiğimiz ay 565 adet, ocak-mayıs döneminde ise 3.437 adet satıldı. Bu araba 5 milyon 469 bin 400 TL'ye satılıyor.

Volvo EX30 mayıs ayında 454, ocak ve mayıs ayları arasında ise 2.681 satış adedine ulaştı. Audi Q2'nin mayıs ayında 111 adet, Ocak-Mayıs 2026 döneminde ise 2.023 adet satıldığı açıklandı. Otomobil şu anda 3 milyon 636 bin 983 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Dördüncü sırada ise Cupra Formentor konumlandı.

Cupra Formentor, geçtiğimiz ay 549, ocak-mayıs döneminde ise 2.213 adet satıldı. Otomobil 2 milyon 651 bin 150 TL'ye satılıyor. Beşinci sırada BMW 3 serisi bulunuyor. Bu otomobil mayıs ayında 551, ocak-mayıs aylarında 2.099 satış adedine ulaştı. Bu araba ise 2 milyon 529 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?

Sıra No Marka Adı Mayıs Satış Adedi Ocak-Mayıs Satış Adedi 1 Mercedes-Benz 2.064 9.547 2 BMW 1.818 8.510 3 Audi 1.204 7.078 4 Volvo 1.150 6.942 5 Mini 1.257 5.673 6 Jeep 907 3.560 7 Cupra 663 2.865 8 Land Rover 94 572 9 Alfa Romeo 66 543 10 DS 69 487

Türkiye'de şubat ayında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2.064 adet, Ocak-Mayıs 2026 döneminde ise 9.547 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının mayıs ayında 1.818 adet, ocak ve mayıs ayları arasında ise 8.510 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.

Audi, geçtiğimiz ay 1.204 adet, ocak ve mayıs ayları arasında ise 7.078 adet lüks otomobil sattı. Volvo'nun mayıs ayında 1.150 adet, Ocak-Mayıs 2026 döneminde ise 6.942 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca Mini, Jeep, Cupra, Land Rover, Alfa Romeo, DS, Porsche, Lexus ve Alpine dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Editörün Yorumu

Listeye göre premium segmentte artık Sedan'ın yanı sıra SUV modellerinin de tercih edildiğini söyleyebilirim. Örneğin Mini Countryman geçtiğimiz ay 1.244 adet, ocak ve mayıs aylarında ise 5.557 adet satıldı. Böylece listenin ilk sırasında yer aldı. Bu otomobilin nisan ayında da 1.349 satış adediyle zirvde konumlandığını belirteyim. Mayıs ayında üst sıralarda ayrıca BMW X1 ve Volvo EX30 dahil olmak üzere pek çok model de bulunuyor.