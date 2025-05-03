Yerli Askeri Helikopterin İlk Uçuşu İçin Geri Sayım Başladı: TUSAŞ T925

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ağır sınıf Genel Maksat Helikopteri T925 için geri sayım başladı. Projenin ilk uçuşu, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek. Aynı zamanda TEI, hem T925 hem de ATAK-2 için özel olarak geliştirilen yerli turboşaft motor üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Peki T925 Genel Maksat Helikopteri askeri sınıfın haricinde başka hangi alanlarda kullanılabilecek? T925 teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

TUSAŞ T925 Genel Maksat Helikopteri Neler Sunuyor?

T925, sınıfı itibarıyla TSK envanterindeki görev çeşitliliğini artırmayı hedefleyen bir platform olacak. Yüksek taşıma kapasitesi, uzun menzil yeteneği ve sert iklim koşullarında görev yapabilme avantajıyla birlikte helikopter; arama-kurtarma, yangınla mücadele, nakliye ve hava indirme operasyonlarında görev alacak şekilde tasarlandı.

T625 Gökbey’in ardından TUSAŞ’ın bu alandaki ikinci büyük hamlesi olarak konumlanan T925, Türkiye’nin ağır sınıf helikopter ihtiyacına tamamen yerli bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Helikopterin en dikkat çeken noktalarından biri ise motor tarafında yaşanıyor.

TEI’nin üzerinde çalıştığı yerli turboşaft motor, yalnızca T925’e değil aynı zamanda ATAK-2 taarruz helikopterine de güç verecek. Bu kapsamda motorun farklı senaryolara uygun performans değerleri sunabilmesi için yoğun bir mühendislik süreci yürütülüyor.

Yerli motor sayesinde, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan kritik bir eşik daha aşılmış olacak. TUSAŞ, T925’in hem askeri hem de sivil versiyonlarını üretmeyi hedefliyor. İlk etapta güvenlik güçlerine teslim edilmesi planlanan platformun, ilerleyen süreçte ihracat potansiyeli de yüksek görülüyor.

Özellikle Orta Doğu, Asya ve Afrika pazarlarında bu sınıfta rekabet edebilecek az sayıda seçenek bulunması, T925’e avantaj kazandırabilir. İlk uçuşun ardından platformun seri üretim ve sertifikasyon süreci daha da hız kazanacak.

Bunun yanında başlıktaki "askeri" kelimesine aldanmamanız gerektiğini bu helikopterin temelde bir genel maksat helikopteri olduğunu ve Orman Genel Müdürlüğü'nden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kadar pek çok kurumda farklı görevlerde kullanılabileceğini tekrar hatırlatmak isteriz.

TUSAŞ T925 Genel Maksat Helikopteri Teknik Özellikleri

Azami Kalkış Ağırlığı : Yaklaşık 12.000 kg

: Yaklaşık 12.000 kg Mürettebat : 2

: 2 Yolcu Kapasitesi : 19

: 19 Azami Hız : 175 KIAS (Knots Indicated Air Speed)

: 175 KIAS (Knots Indicated Air Speed) Menzil : 280 deniz mili (yaklaşık 518 km)

: 280 deniz mili (yaklaşık 518 km) Havada Kalış Süresi : Yaklaşık 2,75 saat

: Yaklaşık 2,75 saat Servis Tavanı : 20.000 ft

: 20.000 ft Özellikler: Yüksek sıcaklık ve irtifada görev kabiliyeti, son teknoloji aviyonik sistemler, geniş kabin alanı, gece ve gündüz görev kabiliyeti

Peki sizce TUSAŞ’ın bu hamlesi, Türkiye’yi helikopter motorlarında da bağımsız bir lige taşır mı? Yorumlarını bizimle paylaşmayı unutmayın!