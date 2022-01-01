Türkiye'deki Milyoner Sayısı Rekor Kırıyor! %65 Arttı

Türkiye'nin milyoner sayısı 2021'de zirveye ulaştı. Türkiye'nin bankacılık düzenleyicisi BDDK verilerine göre, banka hesaplarında en az bir milyon Türk Lirası ve üzeri olan mevduat sahibi sayısı 2021 yılında geçen seneye göre 202 bin kişi 511 bin 685’e çıktı.

Bu 511 bin 685 kişinin banka hesaplarında toplamda 3,2 trilyon lira olduğu ifade edilirken, geçen yıl bu rakamın 1,9 trilyon lira seviyesinde olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Verilere göre milyonerlerin mevduat hesaplarında ortalama 6,25 milyon lira var.

Türkiye'nin milyoner sayısı 2021'de zirveye ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre derlenen rapor, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısının 2021 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı son bir sene içerisinde 1 trilyon 260 milyar 809 milyon TL seviyesne yükseldi. Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı ise 6 milyon 345 bin lira civarında seyretti.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı da artış göstermeyi başarmış durumda. 2021 Kasım’da bir önceki yılın aynı dönemine verilerine kıyasla 181 bin 141 kişilik artışla 461 bin 917 kişiye fırladığı öğrenildi.

Yurt dışı yerleşiklerin sayısı ise 49 bin 768 kişiye yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin hesaplarında ortalama 7,3 milyon lira bulunuyorken toplamda 93 milyar lira olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin En Zengin İnsanları Listesi

Murat Ülker - 6.3 Milyar Dolar Erman Ilıcak - 4.4 Milyar Dolar Ferit Şahenk - 3.0 Milyar Dolar Filiz Şahenk - 2.8 Milyar Dolar S. Sevim Arsel - 2.3 Milyar Dolar Sezai Bacaksız - 2.3 Milyar Dolar M. Rahmi Koç - 2.3 Milyar Dolar Nihat Özdemir - 2.3 Milyar Dolar Mustafa Küçük - 2.1 Milyar Dolar İbrahim Erdemoğlu - 2.0 Milyar Dolar

Söz konusu listeye göre Murat Ülker, 6.4 milyar dolar serveti ile birlikte Türkiye'nin en zengin insanı konumunda. Öte taraftan söz konusu servet, dünya sıralamasında 421. sırada yer alıyor. Listenin ilk on sırasındaki kişileri bir araya getirdiğimizde toplam servetlerinin ise yaklaşık olarak 29,8 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Eğer Türkiye'nin en zengin on insanının servetlerini toplarsak ve bu şekilde dünya sıralamasına dahil edersek, 51. sırada olduklarını görüyoruz.