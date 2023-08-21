Türkiye’deki Mobil Abone Sayısı Gittikçe Artıyor: İşte Veriler!

Türkiye'deki mobil abone sayıları güncel olarak hesaplanıyor. Veriler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı raporlardan alınıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom ve Turkcell'in kendi verilerini paylaşmasının ardından mobil abone sayısında artış olduğu görüldü.

Yeni verilere göre Türkiye'deki mobil abone sayısı 92.1 milyona ulaştı.

Operatörlerin Kazançları Artıyor!

BTK'nin yılın ilk çeyrek raporuna göre Türkiye'de toplam 90.7 milyon mobil abone vardı. Bu sayının yılın ikinci çeyreğinde 92.1 milyona çıktığını öğrendik.

Ayrıca mobil abone profillerinin detayları da ele alındı.

Buna göre; Türkiye'de 29.5 milyon ön ödemeli, 62.6 milyon faturalı abone bulunuyor. Makineler arası iletişim abone verilerinde ise Turkcell'in 4.2 milyon, Vodafone'un ise 3.7 milyon aboneye sahip olduğu ortaya çıktı.

Bu verilere bakıldığında operatörlerin abone başına ortalama gelirlerinin 100 lirayı aştığı söylenebilir. Yılın ikinci çeyreğinde abone başına aylık ortalama kazancında Turkcell 114.9 TL, Vodafone 103.2 TL, Türk Telekom ise 86.3 TL gelir elde etti.

Faturalı hat kullanan abone oranı ise yüzde 70 olarak hesaplandı. Ön ödemeli kullanıcı sayısında düşüş yaşanmaya devam etse de Vodafon bu çeyrekte ön ödemeli kullanıcı sayısında ufak bir artış gördü.

Türkiye'de mobil veri tüketiminde de ciddi bir artış var. Geçen yıla oranla abone başına aylık veri tüketimi yüzde 25’e kadar çıktı.

Turkcell’in 4.5G abonelerinin aylık 17.6 GB mobil veri tükettiği görüldü. Türk Telekom’un 4.5G abonelerinin tükettiği veri miktarı ise yüzde 24.6 artışla aylık 14.3 GB olarak hesaplandı.

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