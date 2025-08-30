Türkiye’nin 51. Bölgesi: HAB, Savunma ve Havacılığın Kalbi Oluyor

Yıllardır bilimkurgu filmlerinde veya YouTube filmlerinde "51. Bölge" ve sırlarını görüyoruz. Bu noktada yayıncılık sektörü büyük sırları açığa çıkartmak için çok uğraştı ancak ABD'nin katı önlemleri "içeride ne var" sorusunun cevabını vermedi. Türkiye'nin de artık buna benzer bir merkezi var. İşte Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) detayları...

Tüm Savunma Sanayi Şirketleri Bir Arada: Ankara HAB!

ABD’de "51. Bölge" denildiğinde akla nasıl askeri sırlar, teknoloji projeleri ve gizemli üsler geliyorsa, Türkiye’de de artık benzer bir merkezden bahsetmek mümkün. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) son yıllarda hızla büyüyerek adeta Türkiye’nin "51. Bölgesi" konumuna yükseliyor.

HAB’ın büyüklüğü TUSAŞ’ın tam katılımıyla 9,5 milyon metrekareye ulaştı. Bu alan Türkiye’nin en kritik savunma ve havacılık projelerinin hayata geçtiği bir ekosistem haline gelmiş durumda. Sadece bir sanayi bölgesi değil KAAN’dan HÜRJET’e, ALTAY tankından haberleşme uydularına kadar stratejik platformların geliştirilip üretildiği bir üs niteliğinde.

HAB çatısı altında bugün HAVELSAN, ROKETSAN, BMC, ASELSAN Net, STM gibi sektörün öncüsü şirketler faaliyet gösteriyor. Yakında BMC’nin yeni tesisleri de açılacak ve STM tamamen buraya taşınacak. Bu sayede hem üretim kabiliyeti hem de mühendislik kapasitesi aynı merkezde toplanarak sinerji oluşturacak.

HAB Bünyesinde Yer Alan Tesislerin Kapsamlı Listesi

Türkiye'nin savunma ve havacılık ekosisteminin kalbi haline gelen Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB (HAB) birçok kritik üretim ve Ar-Ge tesisini barındırıyor. İşte HAB içindeki ana tesisler:

TUSAŞ (TAI) – Bölgenin temelini oluşturuyor, sanayi alanına entegrasyon sağlıyor.

STM – Yakın zamanda tamamen HAB’a taşınacak önemli savunma teknolojileri üreticisi.

HAVELSAN – Yazılım ve simülasyon teknolojilerinde öne çıkan büyük aktör.

ROKETSAN – Roket sistemleri ve mühimmat geliştirme kapasitesine sahip firma.

BMC – Askeri kara araçlarının üretiminde faaliyet gösteriyor; yeni tesisleri açıldı.

ASELSAN – Haberleşme ve elektronik savunma çözümleri geliştiriyor.

TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi – AR-GE, yazılım, üretim teknolojileri ve inovasyon merkezleri ile tüm bu kurumları bir araya getiriyor.

Bu ana firmalara ek olarak HAB bünyesinde yaklaşık 130 firma faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte bu rakamın 360’a, istihdamın ise 21 bin 500’den 70 bine yükseltilmesi hedefleniyor.