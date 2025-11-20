Türkiye'nin Play-Off Turundaki Rakibi Belli Oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son Avrupa takımlarını belirleyecek play-off kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde gerçekleştirildi. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a birinci torbadan katılan Türkiye'nin play-off rakibi belli oldu.

Türkiye Play-Off'ta Hangi Takımla Maç Yapacak?

Türkiye Milli Futbol Takımı, İsviçre'nin Zürih şehrinde yapılan kurada Romanya ile eşleşti. Play-off yarı final maçı, Türkiye'de oynayacak. Bu, tek maç eleme usulüyle oynanacak kritik mücadelede Türkiye için önemli bir avantaj anlamına geliyor. Türkiye - Romanya yarı final mücadelesi 26 Mart 2026 tarihinde futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye, Romanya engelini aşarak finale yükselmesi durumunda final maçını deplasmanda oynayacak. Slovakya - Kosova maçının kazananı, A Milli Takımı'nın finale kalması hâlinde Türkiye'nin rakibi olacak. Final karşılaşması ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

Play-off süreci tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarını kazanan takımlar, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etme imkânı elde edecek. Dolayısıyla Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılabilmesi için bu iki mücadeleyi de kazanması gerekecek.

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubunda mücadele etmişti. Grupta Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan vardı. A Milli Takımı, 13 puan ile grubu ikinci sırada tamamlamıştı. Türkiye, altı maçın dört tanesini kazanmayı başarmıştı. Grubun lideri ise 16 puan ile İspanya olmuştu.