Vatandaşlık Maaşı Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Türkiye'de gelir seviyesi asgari ücretin altında kalan haneler için yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesi için harekete geçildi. Dar gelirli ailelere destek olmak için hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamanın tarihi ortaya çıktı. Çok düşük gelir seviyesine sahip olan veya hiç geliri olmayan hanelerin çok yakın bir zamanda vatandaşlık maaşı almaya başlayacağı iddia ediliyor.

Vatandaşlık Maaşı Ne Zaman Verilecek?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" kapsamında hayata geçirilecek olan vatandaşlık maaşı, 2026 yılında önce pilot olarak seçilen illerde başlatılacak. Bu süre zarfında uygulamanın hanelere sağladığı faydalar incelenecek. Daha sonra ise Türkiye genelinde yaygınlaştırılmaya başlanacak.

Program kapsamında her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor. Hiç kimsenin çalışmadığı ya da geliri asgari ücretten az olan ailelerde en az bir kişi iş gücüne katılana kadar vatandaşlık maaşı verilmeye devam edileceği söyleniyor.

Bu programla birlikte geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek sağlanması amaçlanıyor. Vatandaşlık maaşı uygulaması özellikle hastalık ve benzeri beklenmedik sebeplerden ötürü işten ayrılan vatandaşlara yardımcı olacak. Ayrıca çalışabilecek durumda olan bireylerin iş bulmasına yönelik destek sağlamayı da içerecek.

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı, iddiaya göre aile odaklı ve birey başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Bu yeniden kurgulamanın sosyal yardım sisteminin iş gücüne katılımının önünde herhangi bir engel oluşturmayacak şekilde yapılacağı belirtildi.