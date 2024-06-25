Türkiye'nin Sanayi Devleri Açıklandı: İlk Sırada Hangi Şirket Var?

İstanbul Sanayi Odası'nın yaptığı, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarına odaklanan araştırmanın 2023 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin üretimde en büyük satışa sahip şirketi Tüpraş oldu.

Listede ilk sırayı alan Tüpraş, geride bıraktığımız 2023 yılı içerisinde 484 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. Tüpraş'ın ardından ikinci sırayı ise Ford Otomotiv 238 milyar TL'lik satışla aldı. Üçüncü sıradaki Star Rafineri ise 227 milyar TL satış gerçekleştirdi.

Listedeki diğer ünlü markalardan beyaz eşya devi Arçelik 99,9 milyar TL satış gerçekleştirerek 7. sırayı alırken, Mercedes-Benz Türk AŞ ise 94,2 milyar TL ile 8. sırayı aldı.

Toplamda 500 şirketin yer aldığı İstanbul Sanayi Odası araştırmasıyla ilgili olarak İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, üretimden satışların geçtiğimiz yıl %42,1 arttığını söyledi.

"2021 ve 2022'ye göre zayıf bir performansa işaret eden bu artışın 2022'nin sonundan itibaren geldiğini tahmin etmek zor değildi. Üretimden satışlarda büyüme bir önceki yıl yüzde 119 iken, 2023 yılında yüzde 42,1’e gerilemesinin nedenlerine baktığımızda; yavaşlayan küresel talep, 6 Şubat’ta ardı ardına yaşadığımız deprem felaketleri ve seçimler sonrasında ekonomi politikalarında yaşanan değişim belirleyici rol oynadı."

Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları

Sıra Şirket Satış Miktarı 1 Tüpraş 484 milyar TL 2 Ford Otomotiv 238 milyar TL 3 Star Rafineri 227 milyar TL 4 İstanbul Altın Rafinerisi 142,5 milyar TL 5 Toyota Otomotiv 127,4 milyar TL 6 Oyak-Renault 107,2 milyar TL 7 Arçelik 99,9 milyar TL 8 Mercedes-Benz Türk AŞ 94,2 milyar TL 9 Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ 89,9 milyar TL 10 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ 79,5 milyar TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.